Štirinajst držav obsodilo izraelsko širitev naselbin na Zahodnem bregu

"Belgija, Kanada, Danska, Francija, Nemčija, Italija, Islandija, Irska, Japonska, Malta, Nizozemska, Norveška, Španija in Združeno kraljestvo obsojamo odobritev 19 novih naselij na zasedenem Zahodnem bregu s strani izraelskega varnostnega kabineta," je navedeno v skupni izjavi, ki jo je objavilo francosko zunanje ministrstvo.

Države so v izjavi poudarile tudi jasno nasprotovanje kakršni koli obliki priključevanja ozemelj in širjenju nezakonitih judovskih naselbin.

Gre za odziv na potezo izraelskega varnostnega kabineta, ki je konec tedna odobril vzpostavitev 19 novih judovskih naselbin na Zahodnem bregu. Gre za ukrep, s katerim želijo preprečiti ustanovitev palestinske države. S tem se število odobrenih judovskih naselij na Zahodnem bregu v zadnjih treh letih zvišuje na 69.