Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Štirinajst držav obsodilo izraelsko širitev naselbin na Zahodnem bregu

Pariz, 24. 12. 2025 21.07 pred 29 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.H. STA
Izraelska naselbina na Zahodnem bregu

Skupina 14 držav, vključno s Francijo in Veliko Britanijo, je v skupni izjavi obsodila vzpostavitev 19 novih judovskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, ki jo je nedavno napovedal Izrael.

"Belgija, Kanada, Danska, Francija, Nemčija, Italija, Islandija, Irska, Japonska, Malta, Nizozemska, Norveška, Španija in Združeno kraljestvo obsojamo odobritev 19 novih naselij na zasedenem Zahodnem bregu s strani izraelskega varnostnega kabineta," je navedeno v skupni izjavi, ki jo je objavilo francosko zunanje ministrstvo.

Države so v izjavi poudarile tudi jasno nasprotovanje kakršni koli obliki priključevanja ozemelj in širjenju nezakonitih judovskih naselbin.

Gre za odziv na potezo izraelskega varnostnega kabineta, ki je konec tedna odobril vzpostavitev 19 novih judovskih naselbin na Zahodnem bregu. Gre za ukrep, s katerim želijo preprečiti ustanovitev palestinske države. S tem se število odobrenih judovskih naselij na Zahodnem bregu v zadnjih treh letih zvišuje na 69.

Preberi še Izrael odobril 19 novih judovskih naselbin na Zahodnem bregu

Združeni narodi pa so le nekaj dni pred tem sporočili, da je širitev izraelskih naselij na Zahodnem bregu – ki so po mednarodnem pravu nezakonita – dosegla najvišjo raven vsaj od leta 2017.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na začetku tega meseca obsodil neizprosno širjenje judovskih naselij na Zahodnem bregu, podobno je širitev nezakonitih naselbin že večkrat obsodilo več držav.

Z izjemo vzhodnega Jeruzalema, ki ga je Izrael zasedel in si ga priključil leta 1967, na Zahodnem bregu živi več kot pol milijona Izraelcev in okoli tri milijone Palestincev.

izrael judovske naselbine zahodni breg palestina

Alžirija z zakonom kriminalizirala kolonialno vladavino Francije

Turčija našla črno skrinjico ponesrečenega letala z libijskim generalom na krovu

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ivan z Doba
24. 12. 2025 21.39
Tole "obsojanje" je ena sama hinavščina. Shitzrael pa še naprej dela kar se mu zljubi! Grdo!
Odgovori
0 0
JackRussell
24. 12. 2025 21.35
Bo Trump spet dvignil carine Evropi.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kako do popolnih družinskih fotografij?
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Z otroki specite in okrasite vesele decembrske mafine
Z otroki specite in okrasite vesele decembrske mafine
zadovoljna
Portal
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
To so najlepši nohti za novoletne praznike
To so najlepši nohti za novoletne praznike
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Se spomnite, kateri Slovenci so pristali na žaru?
Se spomnite, kateri Slovenci so pristali na žaru?
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Redka, a zelo agresivna oblika raka
Redka, a zelo agresivna oblika raka
Melatonin: za koga je priporočljiv in za koga ne?
Melatonin: za koga je priporočljiv in za koga ne?
cekin
Portal
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
moskisvet
Portal
Umrla je glasbena legenda
Ali lahko umetna inteligenca zamenja vašega osebnega trenerja?
Ali lahko umetna inteligenca zamenja vašega osebnega trenerja?
Tako se ne smete obnašati na božični večerji
Tako se ne smete obnašati na božični večerji
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Pametno izberite barvo spalnice saj vpliva na naslednje
Pametno izberite barvo spalnice saj vpliva na naslednje
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
okusno
Portal
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Slastna praznična sladica brez peke
Slastna praznična sladica brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
voyo
Portal
Jelenček Niko 2
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Sandokan
Sandokan
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425