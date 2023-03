Štirinožci na fronti v Ukrajini: 'Ranjene pse operiramo kar v jarkih'

Vojaški veterinarji dan za dnem rešujejo živali na fronti v Ukrajini. Strelne in šrapnelske poškodbe niso pogoste le pri ljudeh, ki so se znašli v primežu vojne, ampak tudi pri živalih. Osebje ukrajinske veterinarske bolnišnice je doslej rešilo več kot 7000 živali, največ je vojaških službenih psov.

Cherry je bojevnica na štirih nogah, bolje rečeno tacah. Tri leta stara kosmatinka pastirske pasme je 'zaposlena' na ukrajinskem notranjem ministrstvu. V ruskih napadih v Kropivnickem v regiji Kirovograd je utrpela poškodbo in tako kot vsaj dva ducata ranjenih vojaških službenih psov čaka na zdravstveno oskrbo. Te dni je na pomoč prišla veterinarska ekipa s svojo mobilno ambulanto. 'Zdrži, punca moja!' "Najprej bo prejela infuzijo, nato se bomo odločili, ali je potrebna operacija ali le zdravljenje z zdravili," pojasni eden od veterinarjev. Psičko v naročju medtem drži vojak in jo spodbuja: "Zdrži, punca moja, vse bo v redu." Timofi Zahorodni, vojaški veterinar in član mobilne ekipe, je prepričan, da imajo veliko srečo: "Ambulanta je nepoškodovana, čeprav so že večkrat streljali na nas. Kot bi nas ščitila nekakšna kupola. Na srečo nihče iz ekipe ni bil ranjen." Z vozilom so pred streli večkrat rešili tako zdravnike kot paciente.

'Uživajo, ko ustrelijo našega psa' Skupina na fronto prevaža zdravila in hrano za živali, s fronte pa odvaža hudo ranjene štirinožce. Po besedah vodje veterinarske bolnišnice Kirila Čumakova je treba pogosto operirati pod milim nebom, kar v jarkih. "Včasih vojaki nad nami držijo ponjavo, da ob eksplozijah zemlja ne pada na živali in na nas med posegom," opisuje. In z grenkobo poudari: "Sovražni ostrostrelci so se podali na pravi lov za ukrajinskimi vojaškimi psi. Zdi se, da jim je v posebno zadovoljstvo, ko ustrelijo našega psa."

