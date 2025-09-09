Svetli način
Tujina

Štirje dnevi agonije: moški brez vode in hrane obtičal v dvigalu

Osnabrück, 09. 09. 2025 09.53 | Posodobljeno pred 45 minutami

M.S.
6

Starejši moški iz nemškega mesta Osnabrück je bil kar štiri dni ujet v dvigalu v družinski hiši. Pri sebi ni imel mobilnega telefona, prav tako tudi ne hrane ne vode.

Incident se je zgodil julija letos, a je nemška policija po poizvedovanju medijev šele zdaj potrdila dogodek in razkrila nekaj več informacij. 

Kot poroča nemški Bild, naj bi se dvigalo ustavilo zaradi pregorele varovalke, gumb za klic v sili pa ni deloval. Ker 74-letnik živi sam, pri sebi pa ni imel mobilnega telefona, so sledili štirje dnevi agonije. 

Policijo je poklical njegov sin, potem ko štiri dni ni uspel vzpostaviti stika s svojim očetom, poroča Bild. Ko sta dva policista vstopila v hišo, sta iz dvigala zaslišala šibek glas. Moškega, ki je bil dehidriran in brez moči, sta rešila in ga prepeljala v bolnišnico. 

Mnenja o tem, kako dolgo lahko človek preživi brez vode, so različna. Običajna ocena je od tri do pet dni, piše nemški časnik. 

Dvigalo (slika je simbolična).
Dvigalo (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Konec avgusta, ko se je moški vrnil iz bolnišnice, je svoja dva rešitelja povabil k sebi domov na skodelico kave. Policistoma je povedal, da kot ljubitelj hitrosti in jeklenih konjičkov nikoli ni bil "prijatelj" policije, a da je bil v tistem trenutku obupa vesel, ko je zaslišal glas policista. 

"Prijatelj policije ali ne, tukaj smo za vse vas," so se policisti iz Osnabrücka pošalili na Instagramu. 

dvigalo nemčija
Blue Dream
09. 09. 2025 10.26
+5
Potem je tudi veliko potrebo opravil v dvigalu verjetno
ODGOVORI
6 1
mmickica
09. 09. 2025 10.23
+6
Nauk te zgodbe: "Nikamor brez telefona, niti na WC!"🤣
ODGOVORI
6 0
96bimBo
09. 09. 2025 10.03
+5
Čudno, da se zgodi v Nemčiji. Za nedelovanje klica v sili bo moral nekdo odgovarjati.
ODGOVORI
7 2
agent.brinko
09. 09. 2025 10.10
-3
no, pa ti povej kdo bi to lahko bil?
ODGOVORI
1 4
Reality check
09. 09. 2025 10.31
+1
pri nam jo obvezen, kot tudi redna kontrola ali klic v sili deluje
ODGOVORI
1 0
96bimBo
09. 09. 2025 10.33
+1
V našem bloku pooblaščen servis izvaja periodične preglede in odpravlja okvare.
ODGOVORI
1 0
