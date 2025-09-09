Štirje dnevi agonije: moški brez vode in hrane obtičal v dvigalu

Incident se je zgodil julija letos, a je nemška policija po poizvedovanju medijev šele zdaj potrdila dogodek in razkrila nekaj več informacij.

Kot poroča nemški Bild, naj bi se dvigalo ustavilo zaradi pregorele varovalke, gumb za klic v sili pa ni deloval. Ker 74-letnik živi sam, pri sebi pa ni imel mobilnega telefona, so sledili štirje dnevi agonije.

Policijo je poklical njegov sin, potem ko štiri dni ni uspel vzpostaviti stika s svojim očetom, poroča Bild. Ko sta dva policista vstopila v hišo, sta iz dvigala zaslišala šibek glas. Moškega, ki je bil dehidriran in brez moči, sta rešila in ga prepeljala v bolnišnico.

Mnenja o tem, kako dolgo lahko človek preživi brez vode, so različna. Običajna ocena je od tri do pet dni, piše nemški časnik.