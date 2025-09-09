Štirje dnevi agonije: moški brez vode in hrane obtičal v dvigalu

Incident se je zgodil julija letos, a je nemška policija po poizvedovanju medijev šele zdaj potrdila dogodek in razkrila nekaj več informacij.
Kot poroča nemški Bild, naj bi se dvigalo ustavilo zaradi pregorele varovalke, gumb za klic v sili pa ni deloval. Ker 74-letnik živi sam, pri sebi pa ni imel mobilnega telefona, so sledili štirje dnevi agonije.
Policijo je poklical njegov sin, potem ko štiri dni ni uspel vzpostaviti stika s svojim očetom, poroča Bild. Ko sta dva policista vstopila v hišo, sta iz dvigala zaslišala šibek glas. Moškega, ki je bil dehidriran in brez moči, sta rešila in ga prepeljala v bolnišnico.
Mnenja o tem, kako dolgo lahko človek preživi brez vode, so različna. Običajna ocena je od tri do pet dni, piše nemški časnik.
Konec avgusta, ko se je moški vrnil iz bolnišnice, je svoja dva rešitelja povabil k sebi domov na skodelico kave. Policistoma je povedal, da kot ljubitelj hitrosti in jeklenih konjičkov nikoli ni bil "prijatelj" policije, a da je bil v tistem trenutku obupa vesel, ko je zaslišal glas policista.
"Prijatelj policije ali ne, tukaj smo za vse vas," so se policisti iz Osnabrücka pošalili na Instagramu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.