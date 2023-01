Štirje hrvaški pari, obtoženi trgovine z otroki, danes predvidoma na prostost

Hrvate, pridržane v Zambiji, bi lahko danes izpustili na prostost. Varščina za vseh osem je vplačana, v kratkem se pričakuje tudi, da jih bodo privedli v sodno dvorano, da oblasti še uradno potrdijo, da so prejele denar. Branili se bodo lahko s prostosti, vendar pa osmerica ne bo smela zapustiti kraja bivanja, redno se bodo morali javljati policiji in prihajati na sodišče.

Hrvate, ki so v Zambiji obtoženi poskusa trgovine z otroki, bi lahko danes izpustili na prostost. Razlog, da jih niso že prej, kljub temu da jim je sodišče vplačano varščino odobrilo že minuli četrtek, po poročanju hrvaških medijev tiči v tem, da so si morali urediti začasno bivanje v Zambiji, o čemer so se s tamkajšnjimi oblastmi pogajali v zadnjih dneh.

icon-expand Štirje hrvaški pari so priprti v Ndoli - največjem mestu Zambije, ki sicer velja za eno najrevnejših afriških držav. FOTO: Ivana Ivanda Rožić - RTL Danas

Varščina za vseh osem je vplačana, v kratkem se pričakuje tudi, da jih bodo privedli v sodno dvorano, da uradno potrdijo, da so prejeli denar. RTL Danas poroča, da bi se to lahko zgodilo danes, ali najpozneje jutri.

V Zambijo je sicer prispela tudi novinarska ekipa hrvaške dnevnoinformativne oddaje RTL Danas, ki v živo spremlja novice v zvezi z osmimi Hrvati, priprtimi zaradi suma trgovine z otroki in ponarejanja dokumentov za posvojitev otrok. Kot poročajo, se zatika pri papirologiji in birokraciji. A da so bile doslej vse zahteve Zambije izpolnjene s pomočjo hrvaškega veleposlaništva in odvetnika, ki so ga najeli priprti Hrvati. Ta pravi, da dokumentacijo za izpust še urejajo. Po izpustitvi iz pripora se bodo nato lahko branili s prostosti, vendar pa osmerica ne bo smela zapustiti kraja bivanja, redno se bodo morali javljati policiji in prihajati na sodišče. Tudi Sandra Marković, odvetnica enega od parov, je za RTL Danas potrdila, da je priprta osmerica izpolnila vse pogoje, ostala je le še administracija.

icon-expand Vhod v sodno dvorano, kamor bodo že kmalu privedli priprte pare iz Hrvaške. FOTO: Ivana Ivanda Rožić - RTL Danas

Štirje zakonski pari iz Hrvaške so v postopku posvojitve otrok iz DR Kongo. Sodne odločbe iz Afrike so verificirala tudi hrvaška sodišča, otroci pa so dobili hrvaško državljanstvo in potne liste. Prijeli so jih v začetku decembra v Zambiji in od takrat so v priporu.

icon-expand Sodišče, kamor bodo privedli Hrvate. Tam jim bodo potrdili, ali se bodo lahko branili s prostosti. FOTO: Ivana Ivanda Rožić - RTL Danas