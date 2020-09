Štirje hrvaški poslanci opravili prvo glasovanje na daljavo v zgodovini sabora

Poslanci v hrvaškem saboru so sprejeli zakon o popotresni obnovi Zagreba in okolice. Novi zakon so sprejeli skoraj pol leta po potresu z magnitudo 5,3, ki je 22. marca povzročil za 11,5 milijarde evrov škode v Zagrebu in še dveh županijah. Obnovo poslopij bo država financirala 60-odstotno, županije in lastniki pa vsak po 20-odstotno. Prvič v zgodovini hrvaškega sabora so štirje hrvaški poslanci glasovali preko videopovezave.

Zakon o obnovi je podprl tudi del opozicije, potem ko je vlada sprejela več deset opozicijskih dopolnil na svoj zakonski predlog. Za končni predlog zakona je danes glasovalo 124 od 151 saborskih poslancev. Zakonu so nasprotovali štirje poslanci. Prvič v zgodovini hrvaškega sabora so štirje hrvaški poslanci glasovali preko videopovezave, ker so v samoizolaciji zaradi okužbe ali suma na okužbo z novim koronavirusom. icon-expand Štirje poslanci niso bili prisotni v saboru. Zaradi samoizolacije so glasovali na daljavo. FOTO: AP Zakon določa, da bodo država, županija ter mestna ali občinska uprava v celoti financirale konstrukcijsko prenovo premoženja lastnikom, ki imajo minimalno plačo in nimajo drugega vrednega premoženja. Finančnega bremena obnove so z zakonom oproščene tudi osebe s posebnimi potrebami ter lastniki nepremičnin, ki lani in letos niso imeli mesečnih prihodkov nad 4000 kun (535 kun) mesečno, kot tudi tisti, ki v času potresa niso imeli premoženja, vrednega nad 200.000 kun (26.700 evrov). PREBERI ŠE Škoda po potresu v Zagrebu ocenjena na neverjetnih 5 milijard evrov Med drugim pa bo lastnik ali solastnik moral državi in županiji vrniti njun celotni vloženi znesek, če bo prodal prenovljeno nepremičnino v petih letih. Opozicija je bila med razpravo najbolj kritična, ker naj bi bil zakon usmerjen predvsem v odpravo škode, namesto da bi obnovo izkoristili tudi za nov urbanistični in arhitekturni razvoj Zagreba. icon-expand Potres v Zagrebu FOTO: Bobo V potresu je bilo poškodovanih približno 25.000 poslopij, večinoma v središču mesta, v katerem je bila večina stavb zgrajenih pred sto ali več leti. Še približno 1000 poslopij je poškodovanih v Zagrebški in Krapinsko-zagorski županiji. Od skupno 26.000 poškodovanih objektov jih je 98,5 odstotka v zasebni lasti. Hrvaški premier Andrej Plenković je ocenil, da bo prenova Zagreba zagotovo potekala vsaj desetletje. Evropska komisija je prejšnji mesec napovedala, da bodo kmalu izplačali 88,9 milijona evrov akontacij iz solidarnostnega sklada Evropske unije kot prvo finančno pomoč Zagrebu in okolici. Plenković pričakuje, da bi iz sklada EU dobili do 500 milijonov evrov kot pomoč prebivalstvu ter za vnovično vzpostavitev osnovne infrastrukture in storitev.