Štirje Italijani osumljeni skupinskega posilstva mlade Brazilke

Napad se je zgodil v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah. Brazilka naj bi pred nočnim klubom v glavnem mestu Palma de Mallorca spoznala enega od Italijanov in ga prosila za cigareto. Nekaj ur kasneje sta se znova srečala in odločila, da se s taksijem odpravita v stanovanje, v katerem je bivala četverica. Ostali trije moški so se medtem z drugim taksijem prav tako vrnili v apartma.

Brazilka in Italijan sta sprva imela sporazumen spolni odnos, kasneje pa sta v sobo vstopila njegova dva prijatelja in žensko napadla. Eden od njiju jo je prisilil v spolni odnos, drugi pa jo je poljubljal in se je dotikal proti njeni volji. Četrti osumljenec je medtem dogajanje opazoval in dekletu ni priskočil na pomoč, poroča španski portal Ultima Hora.