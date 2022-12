Štirje levji mladički ubežali vojni in zatočišče našli čez lužo

Štirje osiroteli levji mladiči so varno prispeli v zavetišče za živali v Minnesoti, ki se je zavezalo, da jim bo zagotovilo stalni dom, poroča AP News. Tri samičke – Stefania, Lesya in Prada – ter samček Taras so stari med štiri in pet mesecev, zadnje tri tedne pa so preživeli v živalskem vrtu v Poznanu na Poljskem.

V svoj novi dom so prišli v torek. To je bil zadnji del njihovega potovanja iz od vojne opustošene Ukrajine, so zapisali v Mednarodnem skladu za zaščito živali, ki si ob še nekaterih drugih organizacijah prizadeva za reševanje živali pred vojno. Let jim je delno financirala družinska fundacija Andrewa Sabina iz New Yorka, ob prihodu v njihov novi dom pa je levčke pregledal tudi veterinar.

"Ti mladički so v svojem kratkem življenju prestali več, kot bi smela katera koli žival," je v dejala Meredith Whitney, vodja programa reševanja divjih živali. "Skotili so se v vzrejnih obratih v Ukrajini med vojno in nato po le nekaj tednih osiroteli."

Njihov novi dom je tako zdaj postal The Wildcat Sanctuary v Sandstonu, približno 145 kilometrov severno od Minneapolisa.