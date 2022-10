Štiri pogrešane moške našli ustreljene in razkosane v reki v Oklahomi

Žrtve uboja so 32-letni Mark Chastain, 30-letni Billy Chanstain, 32-letni Mike Sparks in 29-letni Alex Stevens. Za pogrešane so bili razglašeni 9. oktobra, potem ko so okoli 20. ure s kolesi zapustili dom Billyja Chastaina v Okmulgeeju.

Načelnik policije Joe Prentice je dejal, da se zdi, da je reka, v kateri so bili najdeni posmrtni ostanki, odlagališče odpadkov. Dejal je tudi, da so preiskovalci prepričani, da so moški tisto noč nameravali "zagrešiti kaznivo dejanje".

Policisti sumijo Joeja Kennedyja, lastnika avtoodpada, v bližini katerega so našli dokaze nasilja, je še povedal Prentice. Trenutno je Kennedy pogrešan, javnost pa je načelnik policije pozval tudi, naj sporoči, če ga opazi.

Policijo je na območje pripeljal pisk mobilnega telefona Marka Chastaina.