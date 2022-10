Štirje potniki letala nemškega milijonarja še vedno pogrešani: 'Upanja ni več'

Kostariške reševalne službe so v nedeljo prekinile iskalno akcijo zaradi slabega vremena. V soboto so 28 kilometrov od obalnega mesta Limon našli razbitine letala, nekatere osebne predmete potnikov in dve trupli - odraslega in otroka. Tamkajšnje oblasti so sicer potrdile, da je bilo na krovu letala pet nemških državljanov in švicarski pilot. 53-letni Rainer Schaller je potoval s svojo 44-letno partnerko, njunina mladoletnima otrokoma in z osebnim trenerjem.