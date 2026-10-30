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V nesreči umrli štirje pripadniki EUFOR, med njimi 24-letna Laura

Brčko, 30. 10. 2026 06.52 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Narednica Laura Procacci

V strmoglavljenju italijanskega helikopterja CH-47 Chinook pri Brčkem so umrli štirje italijanski pripadniki sil EUFOR, med njimi tudi komaj 24-letna narednica, ki je bila na svoji prvi mednarodni misiji. Vzrok nesreče še preiskujejo.

Italijanski mediji so objavili podrobnejše informacije o pripadnikih sil EUFOR, ki so umrli v helikopterski nesreči v bližini Brčkega v Bosni in Hercegovini.

V nesreči je umrl narednik letalstva kopenske vojske Simone Ruggia, narednik letalstva kopenske vojske Claudio Marchesi, poročnik prostovoljnega vojaškega korpusa italijanskega Rdečega križa Franco Adriano Zecchillo in narednica istega korpusa Laura Procacci.

Procacci prihaja iz kraja Montegrosso pri Andrii na jugu Italije, stara je bila 24 let, študirala medicino, nesreča pa se je zgodila med njeno prvo mednarodno misijo. Marca letos je prisegla v vojaškem korpusu Rdečega križa. Po poročanju omenjenega portala je bila prva ženska podčastnica iz Andrie, ki je opravila prisego. Pred tem je med letoma 2019 in 2022 prostovoljno delala v združenju Misericordia v kraju Canosa di Puglia, piše klix.ba.

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Zecchillo je bil iz Lombardije in je delal kot tehnik za kardiovaskularno perfuzijo v bolnišnici v Legnanu, poroča portal Open. Poročnik Rdečega križa je bil od leta 1990.

Od obeh se je na družbenih omrežjih poslovil Prostovoljni vojaški korpus italijanskega Rdečega križa, katerega pripadnika sta bila. "Z emblemom Rdečega križa na rokavu sta izgubila življenje med opravljanjem svoje dolžnosti služenja italijanskemu vojaškemu Rdečemu križu in spoštovanja temeljnih načel," so zapisali.

Ruggia in Marchesi pa sta bila letalska tehnika v 1. polku vojaškega letalstva Antares s sedežem v Viterbu, poroča Open. Ruggia je bil iz Salerna, 35-letni Marchesi pa iz Orvieta.

Posnetek strmoglavljenja

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Posnetek je nastal z bližnje njive. Na začetku je videti helikopter z dvema rotorjema, ki leti nizko nad poljem v bližini ceste, po kateri vozijo avtomobili. Helikopter se nato začne nagibati in se večkrat zavrti okoli svoje osi, pri tem pa nenadoma izgubi višino in strmoglavi na rob njive ob pasu dreves.

Po trku se dvigne oblak prahu, v zraku pa so vidni deli helikopterja. Slika za kratek čas izgine, nato pa je na mestu nesreče v oblaku prahu znova videti razbitine helikopterja.

Spomnimo

Helikopter je strmoglavil v sredo okoli 16. ure med, kot so sporočili iz sil EUFOR, rutinsko operacijo na območju Brčkega. Tri osebe so umrle na kraju nesreče, 12 pa jih je bilo poškodovanih. Ena od poškodovanih oseb je pozneje umrla, tako da se je število smrtnih žrtev povzpelo na štiri. Vsi umrli in poškodovani so italijanski državljani.

"EUFOR izvaja popolno in temeljito preiskavo dogodka. Več informacij bomo objavili, ko bodo ugotovljena dejstva in ko bo to primerno," so sporočili iz EUFOR. Dodali so, da civilna infrastruktura, premoženje in vozila niso bili poškodovani ter da med civilisti ni poškodovanih.

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Župan Brčkega Siniša Milić je navedel, da je helikopter strmoglavil na nenaseljenem območju, nedaleč od prvih hiš v naselju Gorice. Gasilci so zaradi razlitega kerozina na kraju nesreče dežurali vso noč, da bi preprečili morebiten požar ali eksplozijo.

Po poročanju medijev je strmoglavljeno plovilo transportni helikopter CH-47 Chinook. Po podatkih italijanskega obrambnega ministrstva je enota letalstva italijanske kopenske vojske iz 4. polka Altair del sil EUFOR od januarja 2026. Enota uporablja večnamenske helikopterje AB-205 in srednje transportne helikopterje CH-47F za prevoz, reševanje ljudi in medicinsko evakuacijo.

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