Štirje ranjeni v bombni eksploziji v Münchnu

Kot poročajo nemški mediji, je eksplozija odjeknila na gradbišču blizu postaje Donnersbergerbrücke v Münchnu.

Na kraj dogodka so prihiteli reševalci, pa tudi gasilci in policisti. Priče so povedale, da so slišale glasen pok, nato je nastal gost oblak dima.

"Smo v procesu, ko skrbimo za ponesrečence," so na svoji spletni strani sporočili gasilci.

Policija je potrdila, da dogodek nima znakov kaznivega dejanja. "Po prvotnih informacijah sodeč, imamo tri ranjene osebe. Območje je zaprto, železniški promet na glavni trasi ustavljen," je povedal tiskovni predstavnik Peter Werthmann.