Štirje tjulnji spet v divjini Severnega morja

Karlsson, Marieke, Smilla in Molly so štirje mladiči sivih tjulnjev, ki so bili včeraj izpuščeni v naravo. Pred tem so bili v nemškem zavetišču. Do zdaj so skrbeli zanje, jih hranili, zdaj pa jih čaka drugačno življenje. V prostranstvih Severnega morja bodo morali znova prebuditi svoje lovske instinkte in se naučiti, kako preživeti v divjini.