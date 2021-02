Popokane cevi, vsaj 70 mrtvih, računi za elektriko pa poleteli v nebo

Nekoliko višje temperature so se v soboto razširile po jugu ZDA in olajšale situacijo predvsem za Teksas, ki ga po tednu ekstremnega mraza, izpadov elektrike in pomanjkanja vode, čaka zahtevno čiščenje in draga popravila. Zaradi ekstremnih vremenskih razmer je umrlo več kot 70 ljudi. Hkrati se prebivalci zdaj soočajo še z računi za elektriko po več tisoč dolarjev na gospodinjstvo, saj ima Teksas povsem privatizirano in od drugih zveznih držav ločeno električno omrežje.

V hudo prizadetem Teksasu, kjer so milijone opozorili, naj pred pitjem vodo iz pipe zavrejo, naj bi otoplitev trajala več dni. Zaradi zmrzovanja so popokale cevi po celotni regiji in še otežile težke razmere, ki so terjale že več kot 70 smrtnih žrtev. Največ ljudi je umrlo v prometnih nesrečah na zaledenelih in zasneženih cestah, drugi so umirali zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom med ponesrečenim ogrevanjem. Med smrtnimi žrtvami, ki jih pripisujejo vremenu so tudi bolniki iz zdravstvenih ustanov, kjer je pomanjkanje vodnega pritiska onemogočilo zdravstveno oskrbo. Kar nekaj ljudi je umrlo tudi zaradi podhladitve, med njimi je veliko brezdomcev pa tudi ljudi, ki so zaradi izpada elektrike in pomanjkanja vode umrli doma. Med njimi je tudi 11-letni deček, ki je umrl v svoji postelji v Conroeju v bližini Houstona, in dva starejša moška, katerih trupla so našli v njunih domovih v majhnem mestecu Buffalo Gap v okrožju Taylor v zahodnem Teksasu, poročaAP News. Zima je zavrla tudi dostavo najmanj šest milijonov odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu.

Teksas in druge države je v začetku tedna udarila zgodovinsko mrzla zima. Ponedeljek je bil tretji najbolj mrzel dan v zgodovini države s povprečnimi temperaturami -8,5 stopinje Celzija. V Austinu je bilo še posebej mrzlo, celo bolj kot na Aljaski.

Predsednik ZDA Joe Biden je v Teksasu že pred tednom dni razglasil izredne razmere, da olajša dotok zvezne pomoči, v soboto pa je celotno državo razglasil še za območje velike nesreče, kar menda še pospešuje zvezno pomoč. Teksas bo obiskal verjetno prihodnji teden, ker za zdaj še noče ovirati prizadevanj za pomoč ljudem. Pomoč je res potrebna, čeprav se je elektrika začela obnavljati. Po mrazu, pomanjkanju elektrike in vode zdaj še visoki računi za elektriko Sobotno olajšanje je dvignilo temperature na jugu ZDA nad ničlo, elektrika pa se je večinoma vrnila. Ljudje so se več dneh zaprtja v hiše odpravili ven, odšli na sprehod ali pa se drugače rekreirali. Številne ceste so se posušile, snežne zaplate pa stopile. Kljub temu je bilo v soboto brez elektrike še okrog 300.000 odjemalcev po ZDA, od tega v Teksasu 78.000, kjer je bilo v začetku tedna brez elektrike štiri milijone ljudi. Elektropodjetja so tudi uvedla rotacijske redukcije, da se zmanjša pritisk na sistem. Tam, kjer so imeli elektriko, pa se zdaj soočajo z astronomskimi računi. Ameriški mediji poročajo o možakarju, ki je prej zaradi velike porabe plačeval po nekaj sto dolarjev na mesec, zdaj pa je dobil račun za 17.000 dolarjev. Številnim je mesečni račun skočil s 50 na 9000 dolarjev na mesec. Zakonski par s severa Teksasa je račun objavil na družbenih medijih in ga poslal v vednost politikom in medijem Teksasa. Potem ko je račun v celotnem letu 2020 znesle skupaj 1200 dolarjev, se je samo za februar dvignil na 3700 dolarjev.

Stanje je bilo na jugu ZDA katastrofalno tudi po nekaterih bolnišnicah, še posebej pa po zaporih in domovih za mladoletne prestopnike. V celicah se je sten držal led, v zloglasni Angoli v Louisiani pa 6000 zapornikom niso privoščili niti odej.

Izpadi elektrike in povečano povpraševanje so v teksaškem dereguliranem tržnem električnem sistemu močno podražili storitve. Celo podjetje Griddy, ki strankam dobavlja elektriko, jim je sporočalo, naj si najdejo nekoga drugega, ker se bo pri njih elektrika zelo podražila. To so seveda storili, ko je bilo že prepozno za zamenjavo, da se zavarujejo pred tožbami. Po drugi strani pa so računi razumljivo višji, saj so tisti, ki so imeli elektriko, prižgali vse, kar je bilo mogoče, da se pogrejejo. Teksaški guvernerGreg Abbott je napovedal preiskavo korporacije ERCOT, ki obvladuje trg elektrike v državi, ker ni ustrezno pripravila omrežja na zimo. Začele so se že tudi prve odškodninske tožbe proti korporaciji. Pravosodni minister Teksasa Ken Paxton, ki je znan po vlaganju tožb proti izidu predsedniških volitev ZDA, pa je prav tako napovedal možnost civilne tožbe. Abbott se je v soboto srečal tudi z republikanskimi in demokratskimi kongresniki glede ponorelih cen elektrike, vendar se niso dogovorili ničesar. Po težavah z elektriko tudi hude težave z vodo Ena od domačink Linda Nguyen se je v soboto zjutraj zbudila v hotelski sobi v Dallasu in se razveselila, da se bo končno lahko vrnila domov, saj skoraj teden dni z mačko nista imeli ne elektrike ne vode. A čeprav je znova dobila elektriko, je ob prihodu domov našla povsem namočeno preprogo. Vi hiši je zaradi mraza počila cev. "Vse je popolnoma uničeno,"je dejala 27-letna Nguyen, ki dela na področju nepremičnin, poročaAP News. Ker so številnim popokale cevi ali pa so ostali brez elektrike in vode ne morejo prevreti, so po državi vzpostavili več centov, kjer ljudem delijo plastenke vode in hrano. Med drugim so "drive-thru" stadion pripravili tudi v Houstonu. Vodovodarji so trenutno najbolj zaposleni od vseh, saj je samo v Teksasu prizadetih več kot 1400 vodnih sistemov za 14 milijonov ljudi.

Teksaški zvezni senator Ted Cruzse še vedno otepa kritik, ker se je na višku krize odpravil z družino na toplo v Mehiko. Newyorška demokratka Alexandria Ocasio Cortez, ki ga ima za soodgovornega za napad na kongres 6. januarja zaradi laži o izidu predsedniških volitev, pa ga zdaj kritizira posredno. Sama je zbrala tri milijone dolarjev pomoči za Teksas in pomaga pakirati hrano za lačne v Cruzovi državi.