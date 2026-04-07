Sto let od strela, ki je skoraj spremenil tok zgodovine

Leta 1926 je prav na današnji dan Violet Gibson v Rimu iz množice streljala na italijanskega diktatorja Benita Mussolinija . Krogla mu je le oplazila nos, ob drugem poskusu pa se je pištola zagozdila. Policija jo je komaj rešila pred linčem privržencev režima. Šlo je za najbližjega od več dokumentiranih poskusov atentata na Mussolinija.

Violet je, kot za BBC pripoveduje njena pranečakinja Philippa Gibson, izhajala iz izjemno vplivne anglo-irske družine; njen oče je bil baron Ashbourne, lord kancler Irske, kar je bil v tistem času najvišji pravniški položaj. Kljub privilegiranemu otroštvu se je uprla družinskim vrednotam: spreobrnila se je v katolištvo, postala socialistka in se preselila v Italijo, kjer se je posvečala dobrodelnosti. Njeno življenje so zaznamovale hude duševne stiske, osebne izgube in predhodni nasilni izbruhi. Po nenadni smrti zaročenca je doživela živčni zlom, bila zaprta zaradi napada z nožem in si poskušala vzeti življenje.

Po besedah njene pranečakinje je Violet nasilje fašističnega režima razumela kot moralno zlo. Umor socialističnega politika Giacoma Mattottija je bil eden ključnih povodov za atentat na Mussolinija.