Tujina

Sto let od strela, ki je skoraj spremenil tok zgodovine

Rim, 07. 04. 2026 18.43 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Poškodovan Mussolini

Pred sto leti se je v Rimu zgodil eden od najresnejših poskusov atentata na fašističnega voditelja Benita Mussolinija. Za njim ni stala organizirana politična skupina, temveč samotna, kompleksna, pogumna ženska z aristokratskim ozadjem in močnim prepričanjem.

Leta 1926 je prav na današnji dan Violet Gibson v Rimu iz množice streljala na italijanskega diktatorja Benita Mussolinija. Krogla mu je le oplazila nos, ob drugem poskusu pa se je pištola zagozdila. Policija jo je komaj rešila pred linčem privržencev režima. Šlo je za najbližjega od več dokumentiranih poskusov atentata na Mussolinija.

Violet Gibson
Violet Gibson
FOTO: Profimedia

Violet je, kot za BBC pripoveduje njena pranečakinja Philippa Gibson, izhajala iz izjemno vplivne anglo-irske družine; njen oče je bil baron Ashbourne, lord kancler Irske, kar je bil v tistem času najvišji pravniški položaj. Kljub privilegiranemu otroštvu se je uprla družinskim vrednotam: spreobrnila se je v katolištvo, postala socialistka in se preselila v Italijo, kjer se je posvečala dobrodelnosti. Njeno življenje so zaznamovale hude duševne stiske, osebne izgube in predhodni nasilni izbruhi. Po nenadni smrti zaročenca je doživela živčni zlom, bila zaprta zaradi napada z nožem in si poskušala vzeti življenje.

Po besedah njene pranečakinje je Violet nasilje fašističnega režima razumela kot moralno zlo. Umor socialističnega politika Giacoma Mattottija je bil eden ključnih povodov za atentat na Mussolinija. 

Spominska plošča Violet Gibson
Spominska plošča Violet Gibson
FOTO: Profimedia

Po aretaciji so Violet zaprli v Italiji, nato deportirali v Anglijo in jo do smrti leta 1956 namestili v psihiatrični ustanovi. Tako britanska vlada kot njena družina sta se po atentatu sklicevali na njeno duševno nestabilnost, kar je koristilo tudi Mussoliniju, saj je s tem zmanjšal politični pomen napada in krepil mit o lastni nedotakljivosti. Dokler ga niso leta 1945 ujeli in usmrtili partizani.

Violetina zgodba je navdihnila knjige, pesmi, gledališko igro, dokumentarec in film, leta 2022 pa so ji v Dublinu postavili spominsko ploščo, navaja BBC. Njena pranečakinja danes poudarja, da sicer občuduje Violetin pogum in doslednost lastnim prepričanjem, a političnega nasilja ne podpira.

Ugrabljeno ameriško novinarko bodo izpustili iz Iraka

Iranci s človeškimi verigami v bran elektrarnam in mostovom

KOMENTARJI1

piko3
07. 04. 2026 19.53
Zakaj ni nobenega na tem svetu, da bi to naredil Jo-jotu?
bibaleze
Portal
Tako je videti znana zvezdnica po porodu
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
Kako razumeti otroške izbruhe jeze in kako se nanje odzvati?
Kako razumeti otroške izbruhe jeze in kako se nanje odzvati?
zadovoljna
Portal
Princesi, ki sta ukradli vso pozornost na velikonočni maši
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
Karlo pred svojo izbranko osvajal natakarico
Karlo pred svojo izbranko osvajal natakarico
vizita
Portal
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo
Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
cekin
Portal
Premagajte tremo na odru z nasvetom Boruta Pahorja
Triletni hčerki na tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Triletni hčerki na tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Spletni goljufi 70-letnemu Hrvatu ukradli kar pol milijona evrov
Spletni goljufi 70-letnemu Hrvatu ukradli kar pol milijona evrov
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
moskisvet
Portal
Lepotica iz Sarajeva, ki je postala največja ljubezen Edina Džeke
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
dominvrt
Portal
Zgodba družine je presenetila tudi ekipo Delovne akcije
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
okusno
Portal
Super ideja, kako porabiti potico
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Na terapiji
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
