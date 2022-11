Sto otokov v 'koralnem trikotniku' vzhodne Indonezije gre na dražbo

Indonezijska zakonodaja sicer določa, da ne-Indonezijci uradno ne morejo kupiti otokov v državi, a rezervat Widi se temu lahko izogne tako, da morebitni lastnik pridobi delež v holdingu PT. Leadership Islands Indonesia (LII). Od tam bo nato lahko svobodno upravljal z otokom kot bo želel. Če pa bi se počutil nekoliko preobremenjen, pa bi vskočili strokovnjaki, ki jih je izbrala dražbena hiša Sotheby's, ki nadzoruje prodajo, in bi podprli gradnjo letovišča v rezervatu Widi. Med strokovnjaki je tudi Bill Bensley , glavni oblikovalec, ki stoji za nekaterimi najbolj ekskluzivnimi azijskimi hoteli in letovišči.

Charlie Smith, izvršni podpredsednik za EMEA (Evropo, Bližnji vzhod in Afriko) pri dražbeni hiši Sotheby's, očitno pričakuje, da bodo ponudbe za to otočje pomembne. "Vsak milijarder je lahko lastnik zasebnega otoka, toda samo eden lahko poseduje to ekskluzivno priložnost, razporejeno na več kot 100 otokih," je dejal v izjavi za javnost.

Čeprav morebitni kupec rezervata Widi ni dolžan sodelovati z Bensleyjem, pa je tajski oblikovalec že delal na nekaterih oblikovalskih konceptih za hipotetično otoško letovišče, predstavnik dražbene hiše pa je za CNN povedal, da je arhitekt "zagovornik odgovornega razvoja rezervata."

Ne glede na to, kaj se bo na koncu zgodilo z rezervatom Widi, ta vsebuje nekaj najlepših indonezijskih pokrajin, vključno s koralnimi grebeni, mangrovami in približno 150 kilometri obale. Rezervat je dostopen samo z zasebnim letalom. Mednarodno letališče Gusti Ngurah Rai na Baliju je oddaljeno 2,5 uri leta.

Dražba se začne 8. decembra in bo trajala do 14. decembra. Rezervirane cene ni, vendar so dražitelje pozvali, da položijo 960.000 evrov varščine, da dokažejo, da mislijo resno. Prodaja zasebnih otokih je sicer v zadnjih nekaj letih močno narasla. Omenjena možnost je postala priljubljena za izjemno bogate posameznike (Shakira in Leonardo DiCaprio naj bi že imela svoj otok) predvsem med pandemijo, saj sta bili želja po zasebnosti in varni razdalji še bolj zaželeni.

A nekateri otoki so varljivo poceni. Kot je za CNN pojasnila Stacy Fischer Rosenthal, predsednica potovalnega podjetja Fischer Travel Enterprises, so stroški vzdrževanja in infrastrukture tisti, zaradi katerih je lastništvo otoka drago. Številni otoki nimajo obstoječe infrastrukture in nekateri lastniki morajo ne le zgraditi hiše, temveč jim zagotoviti vodovod, elektriko in drugo infrastrukturo, če želijo tam živeti. Če k temu dodamo še prevoz, stroške prevoza hrane in osebja z letalom, lahko postane lastništvo otoka zelo hitro zelo drago.