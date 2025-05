Stoječe ovacije novinarjev za novega papeža

Papež Leon XIV. se je prvič po izvolitvi v Vatikanu sešel s tujimi novinarji. Pettisočglava množica ga je pozdravila s huronskim aplavzom, ki je trajal več kot minuto. V nagovoru jih je pozval, naj bodo pozorni na to, kako predstavljajo ljudi in dogodke. Dejal je, da naj razorožijo svoje besede in zavestno izberejo pot komuniciranja o miru. Zavzel se je tudi za izpustitev zaprtih novinarjev.

Novoizvoljeni poglavar Katoliške cerkve Leon XIV. se je sešel z okoli 5000 predstavniki medijev, ki so poročali iz Vatikana po smrti njegovega predhodnika Frančiška in v času konklava.

Novi papež Leon XIV. prvič pred akreditiranimi novinarji FOTO: AP icon-expand

Novi papež je nagovor novinarjem po poročanju vatikanskega spletnega portala Vatican News začel s pozivom, naj s svojim komuniciranjem spodbujajo mir in naj bodo pozorni na to, kako predstavljajo ljudi in dogodke. "Ko razorožujemo besede, prispevamo k razorožitvi Zemlje," je poudaril.

Navdušenje novinarjev ob prvem srečanju z Leonom XIV. FOTO: Profimedia icon-expand

"Ste v prvi liniji, ko je treba poročati o konfliktih in upanju na mir, o krivicah in revščini ter o tihem delu mnogih za boljši svet. Zato vas prosim, da zavestno in pogumno izberete pot komuniciranja o miru," jim je dejal. "Vojni besed in podob moramo reči ne, zavrniti moramo paradigmo vojne," je poudaril.

Ob sklicevanju na Jezusovo pridigo na gori je papež novinarje še pozval, naj se zavežejo vrsti komunikacije, ki "ne išče odobravanja za vsako ceno, ni zavita v agresivne besede, ne zagovarja modela tekmovalnosti in nikoli ne ločuje iskanja resnice od ljubezni, s katero jo moramo ponižno iskati".

Papež je v nadaljevanju znova potrdil solidarnost Cerkve z novinarji, ki so "zaprti zaradi iskanja in poročanja o resnici", ter pozval k njihovi izpustitvi.

Natrpan urnik po izvolitvi

Ameriškega kardinala Roberta Francisa Prevosta, ki si je izbral ime Leon XIV., so kardinali za papeža izvolili v četrtek v četrtem krogu glasovanja. V dnevih, ki so sledili njegovi izvolitvi, je 267. papež vodil svojo prvo sveto mašo v tej vlogi, se srečal s kardinalskim zborom in imel prvi nagovor z osrednjega balkona bazilike svetega Petra.