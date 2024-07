Stoječe ovacije za poškodovanega Trumpa

Glasni vzkliki "ZDA! ZDA! ZDA!" in pa "Boj! Boj! Boj!" so v ponedeljek zvečer pospremili prihod Donalda Trumpa na nacionalno republikansko konvencijo. Ob bučnem aplavzu in vzklikih podpore se je nekdanji ameriški predsednik povzpel do svojega sedeža ob njegovem novoimenovanem podpredsedniškem kandidatu J. D. Vancu.