'Stoletna nevihta' nad južno Ukrajino, na Krimu 500.000 ljudi brez elektrike

Krjučkov je poročal tudi o drugih posledicah neurja. Povedal je, da so prometne omejitve v okrožju Saki med vasema Mitiajve in Trudove zaradi padca droga daljnovoda na cesto. To potrjujejo videoposnetki, objavljeni na ruskih in krimskih kanalih Telegram, poroča Ukrajinska Pravda .

Nič drugače ni tudi v jugozahodnih delih Rusije. Po besedah znanstvenega direktorja Ruskega hidrometeorološkega centra Romana Vilfanda so v vseh regijah osrednjega zveznega okrožja napovedani močno sneženje, žled, snežni zameti, poledice in veter do 15-20 metrov na sekundo. V oblasteh Astrahan in Volgograd pričakujejo močno sneženje in snežni metež, veter bo pihal s hitrostjo 18 metrov na sekundo. V regiji Rostov in regiji Stavropol pričakujejo sunke vetra med 24 in 28 metrov na sekundo. V oblasteh Kirov in Tatarstan so napovedani sneg, ledeni dež in sodra.