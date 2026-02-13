Naslovnica
Tujina

Stoletno prijateljstvo s Kubo: 'Mehika nas ni pozabila'

13. 02. 2026

Avtor:
N.V.
Na Kubo je prispela humanitarna pomoč.

Kljub ameriškim grožnjam se je Mehika odločila stopiti korak naprej in pomagati Kubi v času velike krize. V Havano sta prispeli dve ladji, polni humanitarne pomoči, mehiška vlada pa obljublja, da ta pomoč ni zadnja.

V zgodnjih jutranjih urah sta se na obzorju Floridske ožine pojavili dve ladji. Blizu pristanišča Havana sta pripluli Isla Holbox, nizka logistična ladja, za njo pa še Papaloapan. Obe mehiški ladji sta na Kubo prispeli natovorjeni s humanitarno pomočjo kot del mehiških prizadevanj za podporo Kubi v času poglabljajoče se krize, ki jo je še dodatno poslabšala kampanja Donalda Trumpa.

Ladji, ki prevažata več kot 800 ton pomoči, sta v to karibsko državo pripluli le dva tedna po tem, ko je Trump podpisal izvršni ukaz, ki ZDA omogoča, da uvedejo tarife za katero koli državo, ki prodaja ali zagotavlja nafto Kubi, s čimer so dejansko blokirali dobavo goriva na otok.

"Mehika nas ni zapustila," je dejal 65-letni prebivalec Havane, ko je opazoval, kako ladje vstopajo v pristanišče. "Tudi ob pritisku svetovne velesile se niso ustrašili."

Mehika je pogumno ignorirala to Trumpovo odločitev, predsednica Claudia Sheinbaum pa je, kljub temu, da išče diplomatske ukrepe, ki bi državi omogočili ponovno pošiljanje nafte Kubi, poudarila, da bodo takoj, ko se ladje vrnejo, poslali še več pomoči.

Isla Holbox je prevažala približno 536 ton hrane, vključno z mlekom, rižem, fižolom, sardelami, mesnimi izdelki, piškoti, tuno v konzervah in rastlinsko olje, pa tudi izdelke za osebno higieno. Papaloapan pa je dostavila nekaj več kot 277 ton mleka v prahu, piše Guardian.

Preberi še Trump državam, ki bi Kubi dobavljale nafto, grozi s carinami

Tudi Kitajska je obljubila pomoč Kubi. "Kitajska močno podpira Kubo v varovanju nacionalne varnosti in suverenosti ter nasprotuje zunanjemu vmešavanju," je na tiskovni konferenci v Pekingu povedal tiskovni predstavnik ministrstva za zunanje zadeve. "Odločno nasprotujemo vsakemu dejanju, ki odvzame kubanskemu ljudstvu pravico do preživetja in razvoja, ter vsem nečloveškim praksam. Kot vedno bomo Kubi nudili pomoč in podporo."

Vezi, ki presegajo stoletja

Mehiška odločnost, da pomaga Kubi v trenutku hude krize, in tudi če s tem tvega srd in posledice Washingtona, odraža zapleteno razmerje med temi tremi državami, ki ni novost, ampak pravzaprav sega več kot stoletje nazaj. "Energetski pritisk, ki ga Trump izvaja nad Kubo, postavlja Mehiko v dilemo, ki je zelo značilna za celotno zgodovino diplomatskih odnosov z ZDA in Kubo," je komentiral situacijo Rafael Rojas, zgodovinar na Univerzi v Mehiki. Kot je pojasnil, Mehika sicer popušča zahtevam ZDA, vendar po drugi strani ohranja solidarnost s karibskim otokom.

Mehiški odnosi s Kubo izvirajo že iz 19. stoletja, ko so revolucije za neodvisnost od Španije v obeh državah sprožile valove migracij med državama. Migracija s Kube v Mehiko se je ponovno povečala med diktaturo Fulgencia Batiste od leta 1952 do 1959. Med znanimi, ki so se preselili v Mehiko, so bili tudi Fidel in Raul Castro, pa tudi Argentinec Ernesto "Che" Guevara. Trojica se je spoznala v Mexico Cityju leta 1955 in skupaj so začeli z načrtovanjem kubanske revolucije, ki je leta 1959 odnesla Batisto. Po tem je bila Mehika ena redkih držav v regiji, ki ni popustila ameriškemu pritisku in ohranila vezi z otokom.

Kubanski revolucionarni junak Ernesto "Che" Guevara, kubanski voditelj Fidel Castro in predsednik Kube Osvaldo Dorticos
Kubanski revolucionarni junak Ernesto "Che" Guevara, kubanski voditelj Fidel Castro in predsednik Kube Osvaldo Dorticos
FOTO: AP

In čeprav je obstajal dogovor, da Kuba nikoli ne bo aktivno podpirala gverilskih gibanj v Mehiki, je kubanska revolucija navdihnila mehiške levičarje, da protestirajo in celo primejo za orožje ter se obrnejo proti državi. Tudi hladna vojna je pripomogla, Mehika je postala varna odskočna točka za Kubance, ki so želeli potovati v druge države, vključno z njihovimi revolucionarnimi voditelji.

A Mehika je bila previdna. Ohranjala je dobre vezi s Kubo, ampak vedela, da ne more pretrgati vezi niti s svojim močnim severnim sosedom. Bila so obdobja, ko so Mehičani celo delili obveščevalne podatke z ZDA o Kubancih, ki so prihajali v državo in iz nje odhajali. V naslednjih desetletjih, po padcu komunizma, je Mehika vseskozi ohranjala ta razmerja, z otokom je močne vezi vzdrževala prek trgovine in humanitarne pomoči, vmes pa krepila svoje vezi z ZDA.

Tudi to se je hitro spremenilo. Leta 2018 je na oblast prišel Andres Manuel Lopez Obrador, znan tudi kot Amlo, in se s svojo levičarsko stranko Morena veliko bolj zavzel za Kubo, javno podprl otok in obsodil ameriški trgovinski embargo.

In to postavlja Sheinbaumovo v še posebej težak položaj, saj si želi ugoditi prokubanskim težnjam svoje stranke, hkrati pa mora ohranjati dobre odnose z administracijo Trumpa. "Dejstvo, da je Mehika pod pritiskom Trumpa prenehala pošiljati gorivo na Kubo, pomeni, da je Mehika izpolnila naftni embargo, ki so ga uvedle Združene države," je zapleteno situacijo komentiral Ricardo Pascoe, nekdanji mehiški ambasador na Kubi.

Sheinbaumova je zaradi poglabljajoče se energetske krize in težkega življenja na otoku ponudila Mehiko kot gostiteljico za pogajanja in javno oznanila, da je mehiška vlada v dialogu z ZDA glede Kube.

