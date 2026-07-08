Stolpnico na Manhattnu začasno utrdili, nevarnost še ni povsem mimo

Po začetnih pregledih so mestni inšpektorji izvajalcem dovolili, da začnejo nameščati začasne jeklene opore, s katerimi so utrdili poškodovani del konstrukcije. Po navedbah mestnih oblasti se poškodovani stebri od popoldneva niso več premaknili, objekt pa ostaja pod stalnim nadzorom.

Komisar newyorškega oddelka za stavbe Ahmed Tigani je v večernih urah dejal, da so oblasti po ogledu 21. nadstropja prepričane, da so nujni ukrepi stabilizirali razmere. Delavci ob začasnih oporah nameščajo še dodatne jeklene nosilce, ki bodo omogočili nadaljnja sanacijska dela, poroča CNN. Prebivalcem vsaj ene bližnje stavbe so medtem že dovolili vrnitev domov, vendar za štiri okoliške objekte evakuacija še vedno ostaja v veljavi.

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Razvijalec projekta Metro Loft je v novi izjavi poudaril, da stavbi po njihovih ocenah ne grozi porušitev. Po njihovih navedbah je poškodovan le manjši del enega od dveh objektov na gradbišču, preostali del konstrukcije pa naj bi ostal stabilen. "To je prevelika stavba. Petindevetdeset odstotkov stavbe, konstrukcija, je trdna in nedotaknjena. Ni možnosti, da bi ta vogal majhnega prizidka kar naenkrat podrl to stavbo," so navedli. Direktor in ustanovitelj podjetja Nathan Berman je za ameriške medije dejal, da naj bi se nosilna stebra začela upogibati zaradi dodatne obremenitve, ki je nastala med gradnjo novih nadstropij, natančen vzrok pa še preiskujejo. Kljub nestabilnosti je Berman zasnovo in izvedbo projekta označil za "popolno".

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