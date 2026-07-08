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Stolpnico na Manhattnu začasno utrdili, nevarnost še ni povsem mimo

New York, 08. 07. 2026 09.31 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
L.M.
Stolpnica Manhattnu

Po večurni izredni intervenciji so newyorške oblasti sporočile, da jim je uspelo začasno stabilizirati stolpnico na Manhattnu, kjer so se med prenovo začeli upogibati nosilni jekleni stebri. Čeprav nevarnost popolnega zrušenja po trenutnih ocenah ni več neposredna, ostaja več okoliških stavb evakuiranih, preiskava vzroka pa se nadaljuje.

Po začetnih pregledih so mestni inšpektorji izvajalcem dovolili, da začnejo nameščati začasne jeklene opore, s katerimi so utrdili poškodovani del konstrukcije. Po navedbah mestnih oblasti se poškodovani stebri od popoldneva niso več premaknili, objekt pa ostaja pod stalnim nadzorom.

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Komisar newyorškega oddelka za stavbe Ahmed Tigani je v večernih urah dejal, da so oblasti po ogledu 21. nadstropja prepričane, da so nujni ukrepi stabilizirali razmere. Delavci ob začasnih oporah nameščajo še dodatne jeklene nosilce, ki bodo omogočili nadaljnja sanacijska dela, poroča CNN.

Prebivalcem vsaj ene bližnje stavbe so medtem že dovolili vrnitev domov, vendar za štiri okoliške objekte evakuacija še vedno ostaja v veljavi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razvijalec projekta Metro Loft je v novi izjavi poudaril, da stavbi po njihovih ocenah ne grozi porušitev. Po njihovih navedbah je poškodovan le manjši del enega od dveh objektov na gradbišču, preostali del konstrukcije pa naj bi ostal stabilen. "To je prevelika stavba. Petindevetdeset odstotkov stavbe, konstrukcija, je trdna in nedotaknjena. Ni možnosti, da bi ta vogal majhnega prizidka kar naenkrat podrl to stavbo," so navedli.

Direktor in ustanovitelj podjetja Nathan Berman je za ameriške medije dejal, da naj bi se nosilna stebra začela upogibati zaradi dodatne obremenitve, ki je nastala med gradnjo novih nadstropij, natančen vzrok pa še preiskujejo.

Kljub nestabilnosti je Berman zasnovo in izvedbo projekta označil za "popolno".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dogodek je znova spomnil na pretekle varnostne težave na istem gradbišču. Projekt je v zadnjem letu prejel več kršitev zaradi različnih varnostnih incidentov, med drugim zaradi padca stekla in kovinskih delov z objekta ter nesreče, v kateri se je lani huje poškodoval gradbeni delavec. Doslej so gradbišču izrekli za približno 39.000 dolarjev glob, vendar nobena od dosedanjih kršitev ni bila neposredno povezana s statično varnostjo objekta, piše NBC New York.

Stolpnica, v kateri je bil nekoč sedež farmacevtskega velikana Pfizer, je trenutno v obsežni prenovi v luksuzni stanovanjski kompleks z okoli 1.500 stanovanji.

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KOMENTARJI8

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štrekeljc
08. 07. 2026 11.02
In mi se norčujemo iz bangladeških gradenj!
Odgovori
-1
0 1
alicante1234
08. 07. 2026 10.35
Nekaj podobnega sta izgledali stolpnici WTC dan pred napadom, ko so gospodje "selili" velike škatle po nadstropjih. Obstajajo celo fotografije.
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0 0
stoinena
08. 07. 2026 10.27
mah, saj v ameriki ni spomeničarjev. oni zrušijo in v kratkem stoji nova, lepša.
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0 0
zurc
08. 07. 2026 10.22
zgleda da so gradili za minimalno nosilnost,je ceneje!Vedno se dela ,maximalno krat 2! Pri dvigalih npr .če je nosilnost 10 ton ,se ga testira z 20.temi tonami in je ziher
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0 0
Les_paul
08. 07. 2026 10.47
A res? Po katerem standardu?
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0 0
NeXadileC
08. 07. 2026 10.22
Seseda se stavba, seseda se vrednost.
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0 0
borjac
08. 07. 2026 10.11
Stebri niso malce nagnjeni , stebri so dobesedno zlomljeni !!!
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+3
3 0
Ramzess
08. 07. 2026 10.00
Diši po principu 'status quo'. Vse je vredu, dokler ni prepozno.
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+1
1 0
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