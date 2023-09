Stoltenberg: Če se Ukrajina neha boriti, ne bo več obstajala

Večina vojn traja dlje, kot je bilo pričakovano ob njihovem začetku, je v objavljenem pogovoru za nemško medijsko skupino Funke poudaril generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg. Ob tem je dejal, da bo Ukrajina, če se preneha boriti, nehala obstajati. Zato mora orožje odložiti Rusija, je prepričan. Ob tem je Nemčijo pozval k povečanju obrambnih izdatkov.

"Vsi si želimo hitrega miru," je poudaril Stoltenberg, a obenem ocenil, da če bi se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in Ukrajinci prenehali bojevati, njihova država ne bi več obstajala. "Če bosta ruski predsednik (Vladimir) Putin in Rusija odložila orožje, pa bomo imeli mir," je dodal. Ponovil je, da ni dvoma, da bo Ukrajina "sčasoma postala članica Nata" in da po vojni potrebuje varnostna jamstva. V nasprotnem se namreč lahko po besedah Stoltenberga zgodovina ponovi, poročajo tuje tiskovne agencije.

icon-expand Jens Stoltenberg FOTO: AP

Prvi mož zavezništva je ob tem Nemčijo pozval k povečanju izdatkov za obrambo. "Med hladno vojno, ko sta vladala Konrad Adenauer ali Willy Brandt, so obrambni izdatki znašali od tri do štiri odstotke gospodarske proizvodnje," je pojasnil in dodal, da je bilo podobno tudi v njegovi domovini Norveški. "Takrat nam je to uspelo in danes nam mora znova uspeti," je dejal Stoltenberg in ob tem spomnil na sklep julijskega vrha Nata, da dva odstotka bruto domačega proizvoda za obrambne izdatke predstavljata spodnji prag. Kot je še dejal, pričakuje, da bodo številne zaveznice ta prag presegle, še posebej pa je po njegovem pomembno, da se teh ciljev drži država, kot je Nemčija. Ruska zračna obramba uničila več ukrajinskih dronov Ministrstvo za obrambo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba zaustavila šest brezpilotnih letalnikov ob zahodni, severozahodni in vzhodni obali Krima. Prav tako naj bi preprečili napad z brezpilotnimi letalniki na Moskvo, natančneje okrožji Istra in Ramenki. "Na kraju, kamor so padli ostanki dronov, ni bilo nobene škode ali žrtev. Pripadniki reševalnih služb so na kraju dogodka," je v sporočilu na omrežju Telegram zapisal moskovski župan Sergej Sobjanin.

icon-expand Ruski napad z droni na Kijev, 8. september 2023 FOTO: AP