Stoltenberg: Članstvo Ukrajine v Natu je dolgoročna perspektiva

"Zaveznice se strinjajo, da je prihodnost Ukrajine v Natu, vendar je to dolgoročna perspektiva," je na novinarski konferenci s finsko premierko Sanno Marin poudaril generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Ob tem je ponovil, da je trenutno najpomembneje, da Ukrajina v luči ruske invazije obstane kot suverena in neodvisna država.

"Ko se bo vojna v Ukrajini končala, bomo morali zagotoviti, da se zgodovina ne bo ponovila. Ruski predsednik Vladimir Putin ne sme še naprej napadati sosednjih držav," je dejal in ponovno opozoril, da si Putin želi nadzorovati Ukrajino in ne načrtuje miru. Putin je možno priključitev Ukrajine označil kot varnostno grožnjo, spominja BBC.

Ukrajina je septembra lani vložila prošnjo za vstop v Nato po hitrem postopku. Po ruskem napadu pa sta tudi Švedska in Finska po desetletjih nevtralne drže maja lani zaprosili za članstvo v Natu. Njuna pristopna protokola je doslej ratificiralo 28 od 30 članic Nata, proces pa trenutno blokira Turčija.

V luči tega je Stoltenberg ponovil, da sta Finska in Švedska izpolnili vse, kar sta obljubili v tristranskem sporazumu, ki sta ga s Turčijo sklenili junija lani v Madridu. "Zdaj je čas, da ratificiramo in v celoti sprejmemo Finsko in Švedsko kot članici Nata," je še dodal.