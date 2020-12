Stoltenberg: Nato ni možgansko mrtev, ampak nepogrešljiv

K oblikovanju skupine modrecev je lani novembra pozval nemški zunanji minister Heiko Maas v odziv na kritike Emmanuela Macrona o "možganski smrti Nata". Francoski predsednik je bil kritičen zlasti do neusklajenosti evropskih zaveznic tako z ZDA kot s Turčijo v primeru turške ofenzive v Siriji, kar da je s strateškega in političnega vidika za Nato ogromen problem.

Poročilo kaže, da je Nato agilen in da se je zmožen prilagajati novim izzivom, tako politično kot vojaško. Kaže tudi, da politična posvetovanja in odločanje v zavezništvu delujejo, tako da je podlaga trdna, je še izpostavil generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg . Po njegovih besedah gre torej za to, da se napravi "močno zavezništvo še močnejše".

Avtorji poročila na 67 straneh med drugim ugotavljajo, da se bo treba več ukvarjati s Kitajsko ter okrepiti delovanje na področju hibridne in kibernetske obrambe, tudi glede delovanja v vesolju, nadzor nad oboroževanjem, ter glede vprašanj človekove varnosti in podnebnih sprememb. Podajajo 140 konkretnih predlogov za izboljšave.

Slovenski zunanji minister Anže Logar je v povezavi s poročilom poudaril, da zveza Nato ni le še ena organizacija, temveč zavezništvo zaveznic in zavezništvo demokracij ter da načelo konsenza in transatlantska vez predstavljata njegov temelj. Izrazil je tudi prepričanje, da so proaktivna medsebojna posvetovanja najboljše zagotovilo za medzavezniško solidarnost in enotnost.

Minister se je zavzel za pripravo novega strateškega koncepta zveze Nato, ki bo omogočil konsolidacijo pogledov na nove grožnje ter omogočil informirano in hitro sprejemanje odločitev. Izpostavil je tudi pomen prepoznavanja sprememb v strateškem okolju, ki se med drugim nanašajo na Rusijo, Kitajsko, nove tehnologije, boj proti terorizmu, nadzor nad oborožitvijo in krepitev sodelovanja s partnerji, posebej z EU, so še sporočili z MZZ.

Poročilo, ki so ga nedavno tudi javno objavili, je pripravila skupina desetih strokovnjakov pod vodstvom Nemca Thomasa de Maiziera in Američana Wessa Mitchella. Vključuje priporočila za ojačanje enotnosti zavezništva ter okrepitev političnih posvetovanj in usklajevanj med zaveznicami. Celoten proces v zavezništvu imenujejo "projekt Nato 2030".

Tokratno skupino modrecev, ki jo je generalni sekretar zavezništva Stoltenberg imenoval marca letos, sicer primerjajo s skupino 12 strokovnjakov, vzpostavljeno leta 2009 in zadolženo za pripravo tedaj novega strateškega koncepta Nata, ki jo je vodila bivša ameriška državna sekretarka Madeleine Albright.

Skupina je danes zunanjim ministrom poročala o ugotovitvah. Stoltenberg bo sedaj nadaljeval posvetovanja s civilno družbo, mladimi, parlamentarci, zasebnim sektorjem in zaveznicami ter pripravil priporočila, ki jih bodo obravnavali na naslednjem vrhu zavezništva, ko naj bi se tudi začel proces prenove strateškega koncepta Nata, starega že deset let.