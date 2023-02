Stoltenberg v Bruslju: Rusija se pripravlja na večjo vojno

Članice Nata in njegove partnerice je pozval, naj Ukrajini zagotovijo več streliva in ji hitro dostavijo obljubljeno orožje. "Prednostna in nujna naloga je, da Ukrajini zagotovimo obljubljeno oborožitev, s katero bo lahko ohranila svojo obrambno sposobnost," je poudaril prvi mož zavezništva, ki je že v ponedeljek izpostavil, da je trenutna poraba streliva v Ukrajini precej višja od proizvodnje v članicah Nata.

Po njegovih besedah dobava bojnih letal Ukrajini ni najbolj pereče vprašanje, vendar je ob tem zagotovil, da razprava o tem poteka.

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je ob prihodu na srečanje sporočil, da je Nemčija za Ukrajino naročila novo strelivo za protiletalske tanke nemške izdelave gepard. Proizvodnja se bo, kot je dejal, začela takoj.

Udeležence srečanja kontaktne skupine je prvi nagovoril ameriški obrambni minister Lloyd Austin, ki je Kijevu obljubil, da Natova "neomajna in trajna podpora" ne bo omagala. "Naše usklajevanje prinaša resnične spremembe v realnem času," je poudaril in dodal, da poslanstvo Nata ni le nuditi opremo in usposabljanje, temveč zagotoviti "celovite in trajne zmogljivosti" ukrajinskih sil.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem rednem nagovoru v ponedeljek zvečer izrazil upanje, da bodo zaveznice Ukrajine na srečanju sprejele odločitev o nadaljnjih dobavah orožja. "Prizadevamo si, da bi se vsa naša pogajanja odražala v odločitvah naših partnerjev glede orožja," je dejal.

Pri nujnosti zadostnih dobav streliva in vzdrževanja opreme, zaščite ukrajinskega neba in okrepitve "tankovske koalicije" je v zapisu na Twitterju vztrajal tudi ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov, ki se sicer udeležuje srečanja v Bruslju.

Nadaljnja vojaška podpora Ukrajini bo prav tako osrednja tema popoldanskega zasedanja obrambnih ministrov članic Nata, ki se ga bo udeležil tudi slovenski obrambni minister Marjan Šarec.