Stoltenberg: Zaveznice pripravljene še naprej podpirati Ukrajino

Zasedanje obrambnih ministrov 30 članic zavezništva se je v sredo začelo z delovno večerjo, na kateri so sodelovale tudi partnerice Nata - Finska, Švedska, Ukrajina in EU. Govorili so o ruski agresiji na Ukrajino. "Zaveznice v Natu so pripravljene še naprej zagotavljati znatno podporo Ukrajini," je novinarjem danes dejal Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Ukrajina po njegovem "resnično potrebuje našo podporo". Ob tem je pozdravil napoved ameriškega predsednika Joeja Bidna, da bodo ZDA sprostile novo varnostno pomoč Ukrajini v vrednosti milijarde dolarjev.

Stoltenberg je napovedal, da bodo na vrhu Nata v Madridu zaveznice sprejemale pomembne odločitve. Dogovorile se bodo namreč o obsežnem svežnju pomoči Ukrajini. Dolgoročno naj bi ji pomagali pri prehodu od vojaške opreme sovjetske izdelave na bolj sodobno Natovo opremo. Poleg tega bodo na madridskem vrhu odločili o tem, kako še okrepiti odvračalno in obrambno držo in kako še posodobiti Nato, in sicer s sprejetjem strateškega koncepta, ki odraža novo varnostno realnost.