Stonehenge bi lahko zdrsnil z Unescovega seznama svetovne dediščine

Na Unescovem seznamu so tako po novem belgijski Spa, 'češki zdraviliški trikotnik' Karlovy Vary, Františkovy Lazne in Marianske Lazne, francoski Vichy, nemški Bad Ems, Baden-Baden in Bad Kissingen, italijanski Montecatini Terme, britanski Bath in avstrijski Baden.

"Projekt Veliki zdraviliški kraji Evrope je odličen primer mednarodnega sodelovanja," je ob tem dejala avstrijska državna sekretarka za kulturo Andrea Mayer . Izrazila je upanje, da se bo to vodilo k trajni in celoviti zaščiti ter večjemu sodelovanju na področju ohranjanja spomenikov.

Odbor Združenih narodov (ZN) za dediščino je tako britanskim pristojnim ministrom že sporočil, da bodo Stonehenge premaknili oziroma uvrstili na seznam 'ogroženih' lokacij. Gre sicer za listo, ki velja za nekakšno 'predhodnico' oziroma seznam dediščine za odvzem statusa svetovne dediščine, poroča The Guardian . "Cenjeni kamniti krog Wiltshira bo uvrščen na ta seznam, če bodo nadaljevali z gradnjo predora, kot je bilo načrtovani," so napovedali.

Od začetka 18. stoletja je bila v Evropi v polnem razcvetu kopalna tradicija, ki sega v antiko in vključuje ne le sama kopališča in zdravilišča, temveč tudi velike dele infrastrukture, kot so hoteli, promenade, gledališča, parki in obsežna stanovanjska območja.

Pristojni so včeraj še sporočili, da bo Unesco 'ostreje' nadziral tudi 31 drugih lokacij Združenega kraljestva, uvrščenih na seznam svetovne kulturne dediščine. Med temi sta tudi Westminsterska palača in kraljevi botanični vrtovi Kew. Ukrepi prihajajo po tem, ko je Liverpool v skoraj 50 letih postal tretje mesto, ki so mu odvzeli ta tako zelo zaželeni status. Med mesti in lokacijami, za katera se pričakuje, da bodo v prihodnje pod drobnogledom agencije ZN, pa so poleg Stonehenga tudi nova in stara mesta Edinburgha, londonski Tower in zgodovinsko pomembno rudarsko območje Cornwalla. Vsa namreč zaradi spornega dogajanja in potez oblasti vzbujajo zaskrbljenost – tako stroke kot javnosti.

Tudi predsednik britanske sekcije za svetovno dediščino (World Heritage UK) Chris Blandford se je medtem pritožil nad potezami vlade. Ta se po njegovem slabo zaveda pomena državnih območij pod Unescovim okriljem, ki se uvrščajo ob bok mednarodnim draguljem, kot so Tadž Mahal in piramide v Gizi. Po njegovih besedah so bila mnoga tako občutno premalo financirana, ministri pa so pokazali "veliko zadržanost, da bi želeli kar najbolje izkoristiti našo ponudbo svetovne dediščine".