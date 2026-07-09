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Štopala po BiH, voznik ji je ustavil ter jo v vozilu zgrabil za prsi

Mostar, 09. 07. 2026 17.26 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.P.
Spolno nasilje med štopanjem (IG)

Novinarka, ki je s flotilo skušala doseči Gazo, je na spletu delila posnetek incidenta, ki je nemudoma pristal v središču pozornosti. Med štopanjem po BiH ji je namreč v bližini Mostarja ustavil starejši voznik ter ji ponudil prevoz. Ko pa je stopila v njegovo vozilo, se je ta začel do nje vesti neprimerno ter se je brez privoljenja dotikati.

"Pred dnevi sem objavila videoposnetek spolnega napada name, ki je v le treh urah dosegel 2,5 milijona ogledov, preden ga je Meta odstranila," je na svojem Instagram profilu v objavi zapisala novinarka Alice Chapman, ki je bila del flotile, ki je skušala doseči Gazo.

Po zajetju aktivistov na flotili, ki je skušala Palestincem dostaviti humanitarno pomoč, so jih iz Izraela deportirali v Istanbul. Britanka se je odločila, da bo do Združenega kraljestva potovala na štop, svojo pot pa je objavljala tudi na družbenem omrežju. Med potjo pa se je zgodil tudi omenjeni incident.

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Zdaj že odstranjeni posnetek je, kot je opisala, prikazoval starejšega moškega, ki ji je med štopanjem po Bosni in Hercegovini ustavil v bližini Mostarja in ji ponudil prevoz, a je očitno v zameno pričakoval zavržno "plačilo".

Do potnice se je vedel neprimerno, nato pa se je proti njeni volji začel dotikati, čeprav mu je Chapmanova dejala, da tega ne sme početi, vsebino videoposnetka povzema Net.hr. "Moški me je, preden sem ga uspela odriniti in kolikor mirno zapustiti vozilo, zgrabil za prsi," je tudi sama opisala v kasnejši objavi po odstranitvi prvotnega posnetka.

"Ne le, da so izbrisali ta viralen videoposnetek, temveč so mi tri dni blokirali pošiljanje sporočil ter mi za celo leto onemogočili ustvarjanje prenosov v živo," je zapisala v objavi ter se vprašala, koga takšen ukrep v resnici ščiti. "Meta trdi, da z izbrisom posnetka ščiti skupnost. A pred kom jo ščiti?" je zapisala ter še: "Edina oseba, ki je po mojem mnenju zaradi posnetka ogrožena, je voznik – predator."

Poudarila je tudi, da odločitev za objavo posnetka ni bila lahka, saj je bila v ekstremno ranljivem položaju: "Po pravici povedano je bilo veliko bolj strašljivo objaviti posnetek, kot je bil sam spolni napad. S tako hitrim izbrisom posnetka pa imam občutek, kot da so s tem uničili del mojega dostojanstva."

Za objavo se je sicer prvotno, kot je še dejala, odločila, da bi pomagala izobraziti ljudi o mizoginiji, saj da je zanikanje mizoginega nasilja še vedno močno povezano s pomanjkanjem dokazov. "Jaz pa sem imela neizpodbiten dokaz, ki je, menim, številne šokiral. To je bil tudi moj namen – želela sem, da ljudje razumejo, kako zelo resnično je nasilje nad ženskami," je zapisala.

Čeprav se zaveda tveganj štopanja, je aktivistka poudarila, da tega primera ni mogoče zreducirati le na vprašanje načina potovanja. Spolno nasilje, ki ga je doživela, je namreč povezan s še vedno trajajočo več stoletij dolgo sistemsko težavo, da moški verjamejo, da imajo pravico do ženskih teles.

Ni sicer znano, ali je neprijetni dogodek prijavila policiji oziroma ali so pristojni organi kakorkoli ukrepali.

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