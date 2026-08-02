Stopinje v Keniji spremenile predstavo o izumrlem človeškem predniku

Paranthropus boisei je v vzhodni Afriki živel pred približno 2,3 do 1,2 milijona let. Zaradi velikih zob in izjemno močnih čeljustnih mišic je dobil vzdevek "Nutcracker Man", znanstveniki pa so ga dolgo opisovali kot razmeroma majhnega človeškega sorodnika. Novo odkritje 21 fosilnih odtisov stopal na območju Koobi Fora ob Turkanskem jezeru v Keniji kaže drugačno sliko. Na podlagi dolžine in širine odtisov raziskovalci ocenjujejo, da so odrasli samci lahko merili tudi do 1,8 metra in tehtali približno 75 kilogramov. Po prejšnjih ocenah so jim pripisovali višino okoli 131 centimetrov in težo približno 49 kilogramov. Odtisi, stari približno 1,4 milijona let, kažejo tudi, da je območje hkrati prečkalo najmanj osem pripadnikov vrste P. boisei. Raziskovalci domnevajo, da so se po obali jezera gibali kot skupina odraslih samcev, kar bi lahko bila strategija zaščite pred nevarnimi živalmi, kot so povodni konji.

Lobanja Paranthropus boisei FOTO: Profimedia

"Vsak niz odtisov, kot je ta, ponuja okno v trenutek v času, ko lahko neposredno opazujemo, kako so hominini živeli in kako so se odzivali na svoje okolje," je za CNN povedal vodja raziskave Kevin Hatala. Ohranjeni odtisi stopal razkrivajo, da je imel P. boisei verjetno bolj razvito socialno strukturo, kot so sprva sklepali. Na istem območju je v tistem času živel tudi Homo erectus, eden najbližjih prednikov sodobnega človeka. Obe vrsti sta sobivali več sto tisoč let, vendar znanstveniki še ne vedo, ali sta med seboj tudi neposredno sodelovali ali tekmovali. Raziskovalci ugotavljajo, da se odtisi P. boisei v marsičem približujejo odtisom Homo erectusa in sodobnega človeka, vendar imajo tudi pomembne posebnosti. Stopalni lok je bil verjetno bolj raven, palec pa nekoliko bolj odmaknjen od drugih prstov, kar kaže na drugačen način hoje.

Soproga britanskega arheologa dr. Louisa S. B. Leakeyja predstavlja lobanjo P. boisei predsedniku Tanzanije FOTO: AP

Prvi fosili P. boisei so bili odkriti že v petdesetih letih prejšnjega stoletja, vendar so bili večinoma ohranjeni le deli lobanj in čeljusti. Zaradi pomanjkanja drugih skeletnih ostankov je bilo določanje velikosti te vrste zelo zahtevno, zato bi lahko bile dosedanje predstave o njenem videzu napačne, poroča CNN. Znanstveniki poudarjajo, da fosilizirani odtisi stopal predstavljajo redek posnetek v času, saj prikazujejo trenutek, ko so izumrli človeški sorodniki še hodili po afriški pokrajini. Takšne najdbe zato ponujajo pomembne informacije ne le o njihovem telesu, temveč tudi o načinu življenja in družbenih odnosih.