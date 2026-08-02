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Stopinje v Keniji spremenile predstavo o izumrlem človeškem predniku

Koobi Fora, 02. 08. 2026 15.30 pred 35 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Paranthropus boisei

Nova analiza fosilnih odtisov stopal iz Kenije je korenito spremenila predstavo o izumrlem človeškem sorodniku Paranthropus boisei, eni izmed vrst avstralopitekov. Raziskovalci ugotavljajo, da je bil precej višji in težji, kot so menili doslej, odtisi pa razkrivajo tudi, da je živel v bolj organiziranih socialnih strukturah.

Paranthropus boisei je v vzhodni Afriki živel pred približno 2,3 do 1,2 milijona let. Zaradi velikih zob in izjemno močnih čeljustnih mišic je dobil vzdevek "Nutcracker Man", znanstveniki pa so ga dolgo opisovali kot razmeroma majhnega človeškega sorodnika.

Novo odkritje 21 fosilnih odtisov stopal na območju Koobi Fora ob Turkanskem jezeru v Keniji kaže drugačno sliko. Na podlagi dolžine in širine odtisov raziskovalci ocenjujejo, da so odrasli samci lahko merili tudi do 1,8 metra in tehtali približno 75 kilogramov. Po prejšnjih ocenah so jim pripisovali višino okoli 131 centimetrov in težo približno 49 kilogramov.

Odtisi, stari približno 1,4 milijona let, kažejo tudi, da je območje hkrati prečkalo najmanj osem pripadnikov vrste P. boisei. Raziskovalci domnevajo, da so se po obali jezera gibali kot skupina odraslih samcev, kar bi lahko bila strategija zaščite pred nevarnimi živalmi, kot so povodni konji.

Lobanja Paranthropus boisei
Lobanja Paranthropus boisei
FOTO: Profimedia

"Vsak niz odtisov, kot je ta, ponuja okno v trenutek v času, ko lahko neposredno opazujemo, kako so hominini živeli in kako so se odzivali na svoje okolje," je za CNN povedal vodja raziskave Kevin Hatala. Ohranjeni odtisi stopal razkrivajo, da je imel P. boisei verjetno bolj razvito socialno strukturo, kot so sprva sklepali.

Na istem območju je v tistem času živel tudi Homo erectus, eden najbližjih prednikov sodobnega človeka. Obe vrsti sta sobivali več sto tisoč let, vendar znanstveniki še ne vedo, ali sta med seboj tudi neposredno sodelovali ali tekmovali.

Raziskovalci ugotavljajo, da se odtisi P. boisei v marsičem približujejo odtisom Homo erectusa in sodobnega človeka, vendar imajo tudi pomembne posebnosti. Stopalni lok je bil verjetno bolj raven, palec pa nekoliko bolj odmaknjen od drugih prstov, kar kaže na drugačen način hoje.

Soproga britanskega arheologa dr. Louisa S. B. Leakeyja predstavlja lobanjo P. boisei predsedniku Tanzanije
Soproga britanskega arheologa dr. Louisa S. B. Leakeyja predstavlja lobanjo P. boisei predsedniku Tanzanije
FOTO: AP

Prvi fosili P. boisei so bili odkriti že v petdesetih letih prejšnjega stoletja, vendar so bili večinoma ohranjeni le deli lobanj in čeljusti. Zaradi pomanjkanja drugih skeletnih ostankov je bilo določanje velikosti te vrste zelo zahtevno, zato bi lahko bile dosedanje predstave o njenem videzu napačne, poroča CNN.

Znanstveniki poudarjajo, da fosilizirani odtisi stopal predstavljajo redek posnetek v času, saj prikazujejo trenutek, ko so izumrli človeški sorodniki še hodili po afriški pokrajini. Takšne najdbe zato ponujajo pomembne informacije ne le o njihovem telesu, temveč tudi o načinu življenja in družbenih odnosih.

Razlagalnik

Homo erectus je izumrla vrsta človečnjaka, ki je živela v obdobju od pred približno 2 milijona let do pred 110.000 leti. Velja za enega najpomembnejših prednikov sodobnega človeka, saj je bil prva vrsta, ki je zapustila Afriko in se razširila po Evraziji. Homo erectus je bil znan po svoji napredni anatomiji, saj je imel znatno večje možgane kot njegovi predniki, poleg tega pa je bil prvi, ki je verjetno obvladal uporabo ognja, izdeloval kompleksnejše kamnito orodje in živel v bolj organiziranih družbenih skupnostih.

Avstralopiteki (Australopithecus) so skupina zgodnjih hominidov, ki so živeli v Afriki pred približno 4 do 2 milijonoma let. So ključni člen v evolucijski verigi, saj predstavljajo prehodno obliko med bolj primitivnimi opičjimi predniki in rodom Homo, kamor spada tudi sodobni človek. Zanje je značilna pokončna hoja na dveh nogah, čeprav so imeli še vedno razmeroma majhne možgane in so se pogosto zadrževali v bližini dreves, kjer so iskali hrano in zavetje.

Paleoantropologija je veja antropologije, ki se ukvarja s preučevanjem človeške evolucije na podlagi fosilnih ostankov. Medtem ko nam kosti in lobanje povedo veliko o anatomiji in velikosti telesa, so fosilni odtisi stopal izjemno redki in dragoceni, saj ponujajo 'posnetek v času'. Ti odtisi znanstvenikom omogočajo neposreden vpogled v vedenje, način hoje in socialno dinamiko skupin v tistem trenutku, česar zgolj na podlagi statičnih kosti ni mogoče ugotoviti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Paranthropus boisei antropologija paleontologija evolucija fosili

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KOMENTARJI1

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jast123
02. 08. 2026 16.02
nikoli si dve vrste v istem obdobju niso bile enakovredne.Verjetno je ena vrsta najmanj podjarmila drugo
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