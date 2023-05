'Stopnice v pekel': bodo sosedje Sagrade Familie ostali brez doma?

Eden zadnjih arhitekturnih dodatkov, ki naj bi jih dobila nedokončana Gaudijeva mojstrovina, je veličastno stopnišče do glavnega vhoda. A če ga želijo zgraditi, morajo najprej porušiti tri stanovanjske bloke na ulici Carrer de Mallorca. Tisoč družin bi tako ostalo brez doma, to pa bi bil tudi konec za številne podjetnike in obrtnike, ki imajo tam svoje prostore, poroča Euronews.

Okoliški prebivalci so se zato združili v civilno iniciativo, pravico iščejo tudi na sodišču. Njihov odvetnik Salvador Barroso pravi, da stopnišče, proti kateremu se borijo, sploh ni del izvirnih načrtov, ampak so ga po Gaudijevi smrti dodali njegovi učenci. Težava je le, da je to skoraj nemogoče dokazati. Izvirni načrti so namreč zgoreli med špansko državljansko vojno, uničene pa so bile tudi makete.

Barroso je stopnišču, ki bo/bi vodilo v cerkev, nadel slikovito ime: stopnice v pekel. "To ni delo Gaudija, vplivalo pa bo na okoli 3000 okoliških prebivalcev. To so ljudje kot jaz, ki tu živijo že 30 let," je poudaril.

"Nad temi ljudmi visi meč in nihče ne ve, kam bo padel. O primerih razlastitve sicer lahko odloči le mestni svet," je dodal. Ta je za zdaj previdno tiho, najverjetneje zaradi volitev, ki jih čakajo že to nedeljo. Nenazadnje se je županja Barcelone Ada Colau pred izvolitvijo borila proti deložacijam in ji takšna poteza politično gotovo ne bi koristila. Zato je iz njenih uradov prišlo le medlo sporočilo, da sodelujejo tako s predstavniki fundacije, ki bdi nad gradnjo, kot s sosedi, in iščejo najboljše rešitve.

Zgoraj omenjena fundacija medtem dela nadaljuje po načrtu, ki trenutno še predvideva njihovo dokončanje leta 2026 ob stoletnici Gaudijeve smrti. Zaradi zastoja med pandemijo je sicer že bolj ali manj jasno, da se to ne bo zgodilo.

Nedokončana Sagrada Familia, brez katere si ni več mogoče predstavljati panorame Barcelone, je sicer pravi magnet za turiste. Lani so našteli 3,7 milijona obiskovalcev, prihodki fundacije, zadolžene za dokončanje projekta, pa so presegli 100 milijonov evrov. "53,9 milijona so porabili za gradbena dela, preostali denar pa so privarčevali ali pa ga bodo porabili za prihodnja dela ali lokalne projekte," poroča Euronews.

V skladu s sporazumom, podpisanim med špansko vlado in Vatikanom leta 1979, fundaciji ni treba objavljati računovodskih izkazov ali plačevati davka. Prijaviti mora le dohodek od trgovine s spominki, medtem ko se dohodek od obiskovalcev obravnava kot donacija.