Stopnja rodnosti v Sloveniji leta 2021 nad evropskim povprečjem

Najvišjo stopnjo rodnosti v letu 2021 je imela Francija, in sicer 1,84. Sledijo Češka, Romunija in Irska. Najmanj otrok se je rodilo na Malti ter v Španiji in Italiji. Stopnja rodnosti v Sloveniji je bila razmeroma visoka, in sicer 1,64, kar je več kot v vseh naših sosednjih državah. V primerjavi z letom 2020 se je zvišala za 0,5.

Povprečna starost ženske ob rojstvu prvega otroka je bila 29,7 leta. Najnižjo povprečno starost žensk v EU so zabeležili v Bolgariji (26,5 leta), najvišjo pa v Španiji in Italiji (okoli 31,6 leta). Kot so pokazali statistični podatki Eurostata, je stopnja rodnosti pri ženskah, starih manj kot 30 let, od leta 2001 upadla, povišala pa se je v starostni kategoriji 30 let in več. Leta 2001 je denimo največ žensk rodilo v v starosti med 25 in 29 let, leta 2021 pa v starostni skupini 30 do 34 let. Narašča tudi število žensk, ki se odločijo za prvega otroka po 35. letu.