Stopnjevanje napetosti na Kosovu: Vučić Nato pozval k ukrepanju

"Smo majhen narod, nimamo več toliko ozemlja, da bi ga lahko izgubili zaradi nesposobnih politikov. Zaradi norosti politika iz Prištine. Niso začeli pogroma našega prebivalstva, to je samo politična igra, mi zadevo spremljamo in zalagamo naše ljudi," je nadaljeval Vučić.

"Počakali bomo, da se Nato odzove, če tega ne bo storil v 24 urah, se bo odzvala Srbija, saj ne bomo dovolili pogroma Srbov na Kosovu in Metohiji," je v nedeljo zvečer dejal v nastopu na srbski televiziji TV Pink . Dodal je, da je generalnemu sekretarju Nata Jensu Stoltenbergu , že sporočil, da je srbska vojska dvignila bojno pripravljenost, a da še ni vstopila na ozemlje Kosova in Metohije, poroča Nova.rs .

Vučić: Srbija ne bo dovolila da se ponovi pogromov Srbov iz leta 1995 in 2004

"Srbija ni vstopila na ozemlje Kosova in Metohije (Kosovo in Metohijo Srbija še vedno imenuje Kosovo, neodvisnosti od Srbije pa ne priznava), ne zato, ker ga ne smatramo za svojega, ampak ker po sporazumu iz Kumanova ne smemo," je dejal in dodal, da želi nedvoumno sporočiti, da na omenjeno ozemlje s svojimi četami ne bodo vstopili in da ne želijo na noben način ogroziti miru. Dodal je še, da ima Nato 24 ur, da se odzove.

"Šele če se bo pogrom našega naroda nadaljeval, se bo Srbija odzvala, saj ne bo dovolila, da se ponovita leti 1995 in 2004," je še dejal in opomnil na množično preganjanje Srbov s Kosova v teh letih, a dodal, da verjame, da ga Nato dobro razume. Čeprav je dejal, da je jasen in nedvoumen, Vučić ni jasno povedal kaj točno pomeni "nadaljevanje pogroma srbskega prebivalstva" in kdaj točno se začne njegov 24-urni poziv Natu.

Vučić se je za "pravilen odnos in željo po poslušanju srbske strani" zahvalil Stoltenbergu, s katerim sta se po telefonu pogovarjala o krizi na Kosovu.

Napetosti na meji

Potem ko so etnični Srbi blokirali dva prehoda, je Kosovo prejšnji teden na mejo poslalo posebno policijo. Beograd je medtem v regijo poslal tanke, lokalni mediji pa so jih posneli, kako se vozijo proti kosovski meji. Srbski obrambni minister Nebojša Stefanović, ki je prejšnji teden pregledal enote na meji, je dejal, da je Srbija pripravljena zaščititi svoje državljane. "Naša vojska ne provocira, vendar je pripravljena zaščititi svoje ljudi," je po poročanju AP dejal Stefanović.