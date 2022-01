Stopnjevanje nasilja: koalicija pod vodstvom Savdske Arabije napadla jemensko prestolnico

Država ZAE, partnerica ZDA, Združenega kraljestva in Francije, predstavlja tudi glavni del koalicije pod vodstvom Savdske Arabije in se bori proti upornim Hutijem, ki jih podpira Iran. Že pred meseci pa je sporočila, da želi izstopiti iz tega konflikta. V začetku leta 2020 so celo "proslavili svoj umik". Toda poročila z bojišča v zadnjih tednih kažejo, da so ZAE še vedno vpleteni v vojno.

Savdska Arabija in ZAE so leta 2015 posredovali v jemenski vojni, saj so si prizadevali obnoviti vlado predsednika Abda Rabuja Mansurja Hadija , ki je pobegnil, potem ko so hutijski uporniki leta konec 2014 zavzeli prestolnico in dele severnega Jemna.

Koalicija je v torek sporočila, da je začela izvajati zračne napade na trdnjave in taborišča v Sani, ki pripadajo Hutijem. Napad, v katerem je umrlo okoli 14 ljudi, je po prvih informacijah poškodoval dom nekdanjega vojaškega uradnika Hutijev, je poročal Reuters. Ubili so njega, njegovo ženo, njegovega 25-letnega sina, druge družinske člane in nekaj neznanih ljudi, so za Reuters dejali prebivalci.

Toda po navedbah Hutijev, ki so prevzeli odgovornost za ponedeljkov napad na ZAE, je bilo ubitih približno 20 ljudi. Televizija Al Masirah, ki jo vodijo uporniki, je sporočila, da so napadi poškodovali domove in ubili najmanj 20 ljudi, več deset pa je ranjenih.

ZAE pa so sporočili, da si pridržujejo pravico do odziva na "teroristične napade in stopnjevanje nasilja". V ponedeljek so namreč na industrijskem območju Musafah blizu skladišč naftnega podjetja ADNOC v Abu Dabiju eksplodirale tri cisterne z gorivom, pri tem so umrle tri osebe, še šest je bilo ranjenih, je poročala državna tiskovna agencija WAM. Po zadnjih informacijah sta umrla dva Indijca in Pakistanec.