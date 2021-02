Stopnjevanje nasilja v Mjanmaru: prijeti novinarji, protestnica utrpela strelne rane

V mestu Yangon je danes policija proti protestnikom posredovala s solzivcem. V poskusu, da bi razgnala protestnike, naj bi uporabila tudi vodni top, gumijaste naboje, v posameznih primerih pa tudi prave. Aretirala in pretepla naj bi več ljudi ter streljala v zrak.

O podobnem dogajanju poročajo tudi iz mesta Manadalay. V bližnjem mestu Monwya je bila ustreljena ženska, ki je pristala v bolnišnici, poročanje lokalnih medijev povzema britanskiBBC.

Protesti v Mjanmaru potekajo vse, odkar je vojska 1. februarja z udarom prevzela oblast in prijela civilne voditelje, vključno zAung San Suu Kyi.V nasilju ob protestih so doslej umrli najmanj trije protestniki in en policist. Glede na navedbe nevladne skupine, ki spremlja zapiranje političnih zapornikov, je bilo od udara prijetih že več kot 770 ljudi.

V petek je mjanmarski veleposlanik pri Združenih narodih pozval organizacijo, naj uporabi vsa možna sredstva za ukrepanje proti vojski in ponovno vzpostavitev demokracije v državi.

"Potrebujemo nadaljnje najostrejše ukrepanje mednarodne skupnosti za takojšnje končanje vojaškega udara," je dejal Kyaw Moe Tun, ki je nagovor zaključil s pozdravom s tremi prsti, ki ga uporabljajo protestniki v Mjanmaru.

Vojaška hunta ga je zatem že razrešila s položaja. "Ni sledil navodilom in usmeritvam države in je izdal državo," je danes poročala državna televizija MRTV in dodala, da od danes ne zaseda več svojega veleposlaniškega položaja.