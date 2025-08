Storilec pred umorom na TikToku objavil posnetek: 'Konec igre'

Stekla je obsežna policijska iskalna akcija, v katero so bile vključene vse razpoložljive lokalne policijske sile, pomoč pa je prišla tudi iz Zagreba. Akcijo so usmerjale specialne enote protiteroristične enote Lučko, policisti so prečesavali gozdove in polja okoli Bereka in okoliških vasi. Okoli 3. ure zjutraj so storilca našli in pridržali.