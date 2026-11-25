V slovaški vasici Bežovce imajo že nekaj mesecev prav posebno sovaščanko - štorkljo! Medtem ko so se njene sorodnice že zdavnaj odpravile v tople kraje, je ona ostala kar doma. Domačini so jo vzeli za svojo, ji nadeli ime in zdaj budno spremljajo, kaj se dogaja z njihovo pernato sosedo, saj je pred vrati zima.