Tujina
Štorklja, ki ni šla v tople kraje
V slovaški vasici Bežovce imajo že nekaj mesecev prav posebno sovaščanko - štorkljo! Medtem ko so se njene sorodnice že zdavnaj odpravile v tople kraje, je ona ostala kar doma. Domačini so jo vzeli za svojo, ji nadeli ime in zdaj budno spremljajo, kaj se dogaja z njihovo pernato sosedo, saj je pred vrati zima.
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