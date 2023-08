Na stotine požarov pustoši po Kanadi, več kot 20.000 ljudi evakuiranih

Iz glavnega mesta kanadskih Severozahodnih teritorij, je na tisoče prebivalcev zbežalo, nekateri so se odpeljali več sto kilometrov daleč, drugi pa so čakali na prosti let, da bi ubežali katastrofalnim požarom, ki pustošijo po državi. Požar se je namreč močno približal mestu Yellowknife, prebivalcem štirih najbolj ogroženih območij pa so odredili evakuacijo.

Po podatkih kanadskega medagencijskega centra za gozdne požare je letos v Kanadi rekordno število požarov, ki so prispevali k zadušljivemu dimu v nekaterih delih ZDA, in sicer več kot 5700 požarov na površini več kot 137.000 kvadratnih kilometrov od enega konca Kanade do drugega. V četrtek je po vsej državi gorelo 1053 požarov, več kot polovica jih je bila nenadzorovanih. Samo na Severozahodnih teritorijih je 268 požarov požgalo že več kot 21.000 kvadratnih kilometrov. Največjo evakuacijo doslej so oblasti sprožile v Yellowknifu, iz mesta pa se je valila dolga karavana avtomobilov, evakuiralo se je kar 20.000 prebivalcev. "To je eden tistih dogodkov, ko je treba ljudi čim prej odpeljati ven,saj bi lahko požar blokiral edino evakuacijsko pot, še preden bi dosegli skupnost," je dejal uradnik za požarne informacije Mike Westwick. Močno so ogrožene tudi domorodne skupnosti. Jennifer Young, direktorica za korporativne zadeve na ministrstvu za komunalne zadeve in zadeve skupnosti Severozahodnih teritorijev, je povedala, da je v četrtek iz Yellowknifa odletelo 10 letal s 1500 potniki. Upajo sicer, da bo v danes odletelo še 22 letal s 1800 potniki. Na evakuacijske polete se sicer lahko prijavijo le tisti, ki ne morejo oditi po cesti. K prijavi so pozvali tudi ljudi, ki imajo oslabljeno imunsko odpornost ali bolezni, zaradi katerih so bolj ogroženi.

"Če se lahko evakuirate po cesti, upoštevajte vse opozorilne znake, opozorila uradnikov za upravljanje izrednih razmer, naprave za nadzor prometa in omejitve hitrosti," je pozvala predsednica vlade Caroline Cochrane. "Ne sprejemajte nepremišljenih odločitev, ki bi lahko ogrozile druge ljudi." Tisti, ki se vozijo z območja Yellowknife, se soočajo s potencialno nevarno potjo skozi močan dim in požar. "Ko smo se peljali skozi, so bili na vsaki strani plameni," je za CNN povedala Nadia Byrne, ki je evakuacijo označila za najbolj grozljivo izkušnjo, ki jo je doživela. "Na cesti smo naleteli na odsek, kjer nismo videli nobene črte. To je trajalo 45 minut," je povedala. "Komaj smo dihali, bolelo nas je v prsih in pljučih."

Predsednik vlade Justin Trudeau je sklical nujni sestanek z ministri in visokimi uradniki, na katerem so razpravljali o evakuaciji, in se zavezal, da bo zagotovil vso potrebno podporo. Oblasti so sporočile, da bo enota za intenzivno nego v bolnišnici v Yellowknifu zaprta v 24 urah, saj je zdravstvena uprava Severozahodnih teritorijev začela zmanjševati število svojih storitev. Bolnišnične enote iz bolnišnice Stanton Territorial Hospital bodo po potrebi premeščene v prihodnjih dneh, večina bolnikov z dolgotrajno oskrbo pa je bila premeščena v ustanove na jugu, je na svoji spletni strani sporočil organ za zdravje in socialne storitve.

Uradniki so povedali, da je bila evakuacija do zdaj varna in urejena ter da lahko evakuiranci iz Yellowknifa, ki ne morejo najti lastne nastanitve, dobijo podporo v treh centrih v provinci Alberta. Najbližji od teh centrov je od Yellowknifa oddaljen več kot 1.000 kilometrov po cesti. V Calgaryju se oblasti pripravljajo na sprejem več tisoč evakuirancev, odprli so sprejemni center na letališču Calgary, kamor naj bi prispelo pet evakuacijskih letov. Drugi center je bil vzpostavljen v hotelu za tiste, ki se bodo v mesto pripeljali z avtomobilom, je povedal Iain Bushell, direktor mestnega oddelka za obvladovanje izrednih razmer. Britanska Kolumbija se pripravlja na morebitne katastrofalne dni V Britanski Kolumbiji gori več kot 360 aktivnih požarov, uradniki pa pričakujejo, da se bodo požarne razmere še poslabšale, saj naj bi se v naslednjih dneh združila vročina in strele.

"Ta vremenski dogodek bo z vidika požarov potencialno najzahtevnejših 24 do 48 ur v tem poletju," je na četrtkovi novinarski konferenci dejal Cliff Chapman iz gasilske službe Britanske Kolumbije. "Pričakujemo znatno rast in pričakujemo, da bodo naša sredstva na preizkušnji." Visok zračni pritisk povzroča tudi suhe vetrove, ki prispevajo k ekstremnemu obnašanju požarov, je sporočila služba BC Wildfire Service. Te vremenske razmere še poslabšajo nizko vlažnost goriva v odmrli vegetaciji, kar omogoča lažji nastanek in hitro širjenje požarov. Uradniki v Britanski Kolumbiji se že pripravljajo na nove evakuacije. Chapman je vse ogrožene pozval, naj spakirajo torbo ter upoštevajo vse ukaze za evakuacijo.