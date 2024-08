Stotisoče poginulih rib preplavilo priljubljeno grško pristanišče

Grške oblasti so začele zbirati na stotisoče poginulih rib, ki so se ta teden zlile v turistično pristanišče v osrednjem mestu Volos, poroča The Guardian. Plavajoča trupla rib so na gladini morja v pristanišči ustvarili srebrnkasto odejo, smrad pa je močno vznemiril prebivalce in oblasti, ki so jih hiteli pobirati iz morja, preden bi vonj dosegel bližnje restavracije in hotele.

V sredo so plovila s pomočjo mrež iz morja odstranjevala ribe, ki so jih nato odvrgli v prikolice tovornjakov. V zadnjih 24 urah so zbrali več kot 40 ton poginulih živali, so sporočile oblasti. "Tega je več kilometrov," je za Reuters povedal član mestnega sveta Stelios Limnios. "Ne samo ob obali, ampak tudi v središču Pagasteičkega zaliva," je dejal. Gre za obalo, ki je posejana s počitniškimi hišami.

Okoljsko ministrstvo dogodka še ni komentiralo, lokalni tožilci pa so odredili preiskavo.

Krive naj bi bile lanskoletne poplave

Strokovnjaki pojasnjujejo, da so težavo povzročile lanskoletne zgodovinske poplave. Te so namreč ponovno napolnile bližnje jezero, ki so ga leta 1962 v boju proti malariji izsušili. Zaradi poplav je postalo jezero celo trikrat večje od svoje nekdanje velikosti. A po poplavah se je voda začela umikati, kar je sladkovodne ribe prisililo, da so migrirale proti pristanišču v Volosu, kjer pa vrsta ne more preživeti.

Kot so povedali strokovnjaki, na ustju reke, ki vodi v Volos, ni bila postavljena mreža. Ko so torej ribe priplavale do morja, jih je po njihovih ocenah najverjetneje pokončala slana voda.

Gre za zadnjo od katastrof, povezanih s podnebnimi spremembami, s katerimi se soočajo v Grčiji. Poleg vročih temperatur, požarov ter neenakomernimi padavinami, ki povzročajo poplave. Vse to pa vpliva tudi na tamkajšnji turizem. Kot je za medij povedal 33-letni Dimosthenis Bakoyiannis, lastnik restavracije v bližini Volosa, je promet to poletje upadel za kar 80 odstotkov. Po lanskih poplavah želelo obiskati manj turistov.

"Situacija s poginulimi ribami nas bo pokončala," pa je obupan Stefanos Stefanou, predsednik lokalnega združenja restavracij in barov. "Kdo bo po vsem tem sploh še prišel v naše mesto?"