Stradanje v imenu Jezusa: pridigarju sodijo zaradi umora 191 otrok

Mackenzie je vodil kult, otroke pa naj bi prisilil v stradanje do smrti, da bi se lahko "srečali z Jezusom". Njegov nauk o koncu sveta je prepovedoval izobraževanje, sodobno medicino pa je označeval za "zlo". Pridigar in njegovi privrženci sicer zanikajo krivdo za umore ter vztrajajo, da nikogar niso umorili, piše BBC. Mackenzieju in drugim voditeljem kulta grozi še več drugih sodnih postopkov, med drugim zaradi terorizma, radikalizacije in odrekanja izobraževanja otrokom.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Paul Mackenzie in njegovi privrženci na sojenju v Mombasi Profimedia

Paul Mackenzie in njegovi privrženci na sojenju v Mombasi Profimedia



To pa je prvič, da bo pastor dočakal sodbo glede najhujših obtožb, povezanih z umori. V gozdu Shakahola blizu kenijske obale, kjer je Mackenzie vodil svoje privržence, so namreč našli več kot 400 trupel. "V vsakem grobu, ki smo ga našli, so bila najmanj tri trupla," je za BBC povedal James, eden od tistih, ki so grobove izkopali. "Med posmrtnimi ostanki so bili tudi otroci, stari komaj nekaj tednov." "Nekoč smo v enem grobu našli 12 trupel otrok, razporejenih v vrsti. Bilo je ogromno grobišče, trupla pa so bila zložena kot oblačila – eno na drugem." Nekateri otroci naj bi imeli tudi zvezane roke in noge, njihova telesa pa so bila zavita v posteljnino. Do marca 2023, ko so lokalni pastirji prvič odkrili posmrtne ostanke, je umrlo že več sto ljudi. "Nekatere smo žive odnesli iz gozda, vendar so bili ljudje tako izčrpani, da so umrli v naših rokah," je pojasnil eden od grobarjev. Čeprav so številni Mackenziejevi privrženci prihajali iz drugih delov Kenije, so bili nekateri posmrtni ostanki pripadnikov kulta domačinom znani. Člani kulta so namreč pogosto zahajali v bližnje mesto Shakahola, kjer so se oskrbovali z zalogami in zajemali vodo iz reke Galane, ki teče skozi mesto. "Včasih smo ljudi na motorjih prevažali v gozd," je povedal Salim Karisa, še en od grobarjev. "Toda vse je bilo tako skrbno načrtovano in skrivnostno, da nihče ni mogel vedeti, kaj se dogaja v notranjosti."

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Paul Mackenzie in njegovi privrženci na sojenju v Mombasi Profimedia

Paul Mackenzie in njegovi privrženci na sojenju v Mombasi Profimedia



48-letni Stephen Mwiti je pripovedoval, da je zaradi kulta izgubil vseh šest svojih otrok. Našel in pokopal je le posmrtne ostanke enega sina. Ko se je odpravil soočit z Mackenziejem, je v njegovi hiši videl "številne plešaste ženske in na desetine otrok". Mackenzie je namreč prepovedal ličenje in oblikovanje pričesk, zato je ženskam ukazal, naj si obrijejo lase ali pa jih pustijo neurejene. Mwitijeva nekdanja žena je ena od obtoženih, ki jim sodijo skupaj z Mackenziejem. "Če bi danes srečala pastorja Mackenzieja, bi en od naju umrl," je dejala. Številnih trupel še vedno niso identificirali, saj so posmrtni ostanki močno razpadli. V sodnih dokumentih je več žrtev navedenih kot "neznani otrok moškega spola", njihova identiteta pa je določena glede na lokacijo groba in datum, ko so jih odkrili.

Iz cerkve v gozd

Pastor je leta 2003 ustanovil cerkev Good News International Ministries. V naslednjih 16 letih je cerkev postajala vse bolj priljubljena in v svojih podružnicah po Keniji zbrala na tisoče privržencev. Njegove pridige o poslednjih dneh so vključevale teorije zarote, v katerih je izobraževanje označeval za zlo, zdravstveno oskrbo za nasprotovanje nauku, digitalne osebne izkaznice pa za hudičevo znamenje. Dokler je cerkev še delovala, je pastor opoldne začel svoje goreče pridige, otroci so sedeli zadaj, odrasli spredaj, vsi pa so peli verske pesmi. Glavno cerkev so nato zaprli leta 2019, Paul Mackenzie pa se je preselil v gozd Shakahola in svoje privržence spodbujal, naj mu sledijo.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Naselje v gozdu Shakahola, kjer so živeli člani kulta Profimedia

Naselje v gozdu Shakahola, kjer so živeli člani kulta Profimedia

