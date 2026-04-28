Tujina

Stradivarijevo violino, ki naj bi jo ukradli nacisti, 'odkrili' kar med koncertom?

Pariz / Colmar, 28. 04. 2026 08.35 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Ti.Š. STA
Domnevno ukradena violina

V Franciji naj bi se nahajala 300 let stara stradivarka, v času nacizma ukradena na Poljskem, katere vrednost ocenjujejo na približno 8,5 milijona evrov. V pristnost violine, ki jo je v 18. stoletju izdelal Antonio Stradivari, je prepričana strokovnjakinja za ukradene umetnine Pascale Bernheim. Prvi namig za to je bil članek v francoskem časniku.

Izvor violine bo sicer treba še z gotovostjo potrditi.

Francoski regijski časnik Les Dernieres nouvelles d'Alsace je nedavno poročal, da je violinist Emmanuel Coppey svoj talent pokazal na več starih violinah na večeru glasbe in vina v alzaškem mestu Colmar na severovzhodu Francije in v bližini meje z Nemčijo. Prvo violino, na kateri je igral, je izdelal Nicolo Amati leta 1624, drugo Antonio Guarneri leta 1735 in tretjo slavni Antonio Stradivari leta 1719.

"Popolnoma sem prepričana, da gre za violino lauterbach, ki je vzdevek dobila po enem od njenih prvih lastnikov," je povedala Pascale Bernheim. Po poročanju francoskega časnika Le Parisien so pripadniki vojske nacistične Nemčije to violino ukradli iz muzeja v poljski prestolnici Varšava leta 1944.

Violina je bila nato v obdobju hladne vojne v tedanji Nemški demokratični republiki, nazadnje pa jo je bilo videti v Franciji v začetku 90. let prejšnjega stoletja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Stradivari je leta 1719 izdelal le devet violin, dve od njih veljata za pogrešani in imata vzdevka lauterbach in lautenschlager. Slednja ima hrbet narejen iz dveh kosov lesa, lauterbach samo iz enega.

Ukradena violina ali ne?

Večer glasbe in vina je v Colmarju 31. marca organiziral producent klasičnih koncertov Emmanuel Jaeger. Ta je že leta 2017 stopil v stik z Bernheimovo, da bi izsledila izvor violine, v lasti izdelovalca godal Jeana-Christopha Graffa iz Strasbourga.

Redko Stradivarijevo violino z vzdevkom Joachim-Ma Stradivarius so februarja letos na dražbi v New Yorku prodali za 11,3 milijona ameriških dolarjev (9,6 milijona evrov). Rekordno ceno, ki je bila kdaj dosežena na dražbi, pa ima Stradivarijeva violina Lady Blunt, ki so jo leta 2011 prodali za 15,9 milijona ameriških dolarjev (13,6 milijona evrov).

Violino je lani pregledal zdaj že pokojni britanski izdelovalec violin Charles Beare, ki je ocenil, da gre za stradivarko iz tako imenovanih zlatih časov Antonia Stradivarija, je pojasnila Bernheimova in dodala, da se je že Beare bal, da v rokah drži ukraden instrument.

Francoska strokovnjakinja je nato ugotovila, da je bil lastnik instrumenta pred drugo svetovno vojno poljski industrialec Henryk Grohman (1862-1939), ki ima potomce v Avstriji in Argentini, in je violino pred smrtjo predal poljskemu muzeju.

Jaeger je sicer mnenja, da se Bernheimova moti. "Po mojem najboljšem vedenju to ni ukradena violina," je povedal za Les Dernieres nouvelles d'Alsace in dodal, da gre za drugo violino, ki pa je bila prav tako izdelana leta 1719. Bernheimova po drugi strani vztraja pri svojem stališču.

Nad New Yorkom prvi električni leteči taksi

Jimmy Kimmel razburil Melanio, Trump hoče, da ga odpustijo

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

NeXadileC
28. 04. 2026 09.42
Spet jim gre za denar, le.
Lens
28. 04. 2026 09.30
Zanimivo, da lahko les zdrži 300 let, ne da bi se posušil in razpokal, violina ima pa še vedno vrhunski zvok.
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Večina ljudi komunicira narobe, ste med njimi?
Večina ljudi komunicira narobe, ste med njimi?
Njo ljubi sin Branka Đurića
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Ali lahko med bolniško greste po otroka, v trgovino ali čez mejo?
Ali lahko med bolniško greste po otroka, v trgovino ali čez mejo?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
