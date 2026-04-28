Stradivarijevo violino, ki naj bi jo ukradli nacisti, 'odkrili' kar med koncertom?

Izvor violine bo sicer treba še z gotovostjo potrditi. Francoski regijski časnik Les Dernieres nouvelles d'Alsace je nedavno poročal, da je violinist Emmanuel Coppey svoj talent pokazal na več starih violinah na večeru glasbe in vina v alzaškem mestu Colmar na severovzhodu Francije in v bližini meje z Nemčijo. Prvo violino, na kateri je igral, je izdelal Nicolo Amati leta 1624, drugo Antonio Guarneri leta 1735 in tretjo slavni Antonio Stradivari leta 1719. "Popolnoma sem prepričana, da gre za violino lauterbach, ki je vzdevek dobila po enem od njenih prvih lastnikov," je povedala Pascale Bernheim. Po poročanju francoskega časnika Le Parisien so pripadniki vojske nacistične Nemčije to violino ukradli iz muzeja v poljski prestolnici Varšava leta 1944. Violina je bila nato v obdobju hladne vojne v tedanji Nemški demokratični republiki, nazadnje pa jo je bilo videti v Franciji v začetku 90. let prejšnjega stoletja.

Stradivari je leta 1719 izdelal le devet violin, dve od njih veljata za pogrešani in imata vzdevka lauterbach in lautenschlager. Slednja ima hrbet narejen iz dveh kosov lesa, lauterbach samo iz enega.

Ukradena violina ali ne?

Večer glasbe in vina je v Colmarju 31. marca organiziral producent klasičnih koncertov Emmanuel Jaeger. Ta je že leta 2017 stopil v stik z Bernheimovo, da bi izsledila izvor violine, v lasti izdelovalca godal Jeana-Christopha Graffa iz Strasbourga.

Redko Stradivarijevo violino z vzdevkom Joachim-Ma Stradivarius so februarja letos na dražbi v New Yorku prodali za 11,3 milijona ameriških dolarjev (9,6 milijona evrov). Rekordno ceno, ki je bila kdaj dosežena na dražbi, pa ima Stradivarijeva violina Lady Blunt, ki so jo leta 2011 prodali za 15,9 milijona ameriških dolarjev (13,6 milijona evrov).