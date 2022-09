Strah pred demografsko krizo: na Kitajskem najmanj porok od leta 1986

Opazili so tudi, da se povprečna starost mladoporočencev zvišuje, saj je skoraj polovica ljudi, ki so se poročili lani, starih 30 let ali več. Številke odražajo trend, zaradi katerega so uradniki v najbolj naseljeni državi na svetu, tam živi kar 1,4 milijarde ljudi, vse bolj zaskrbljeni: mladi, zlasti milenijci, se vse pogosteje odločajo, da se ne bodo poročili ali imeli otrok. Tudi če se za to odločijo, odločitev običajno pade pozneje v življenju.

Strokovnjaki pravijo, da bi posredni učinek tega trenda lahko ob že obstoječem krčenju delovne sile močno vplival na gospodarstvo in socialno stabilnost države. V zgolj šestih letih se je število porok, v primerih ko gre za prvo poroko obeh partnerjev, zmanjšalo za 41 odstotkov, in sicer s 23,8 milijona leta 2013 na 13,9 milijona leta 2019, poroča kitajski nacionalni statistični urad.

Spremenjen odnos do poroke: Ženske so vse bolj izobražene in finančno neodvisne

Po navedbah kitajskih uradnikov in sociologov je upad deloma posledica desetletij politik, namenjenih omejevanju rasti prebivalstva, zaradi česar je manj mladih v poročni dobi.

Izpostavili pa so tudi spreminjajoči se odnos do poroke, zlasti med mladimi ženskami, ki postajajo vse bolj izobražene in finančno neodvisne. Veliko žensk je namreč razočaranih nad idejo poroke, saj se srečujejo z diskriminacijo na delovnem mestu in patriarhalnimi tradicijami – na primer s pričakovanjem, da bodo odgovorne za varstvo otrok in gospodinjska opravila.

Statistični podatki sicer kažejo, da s poroko odlašata oba spola. Od leta 1990 do 2016 se je povprečna starost za prvo poroko dvignila z 22 na 25 let za Kitajke in s 24 na 27 let za Kitajce, poroča kitajska akademija družbenih ved.

Global Times je opozoril tudi na naraščajoče delovne pritiske na mlade, ki se soočajo s stagnacijo plač, konkurenčnim trgom dela in naraščajočimi življenjskimi stroški.