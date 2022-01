Strah pred rusko invazijo raste, Blinken nadaljuje z diplomatsko turnejo

Ob vse večjem strahu, da bi Rusija lahko napadla Ukrajino, se bosta danes v Ženevi sestala ameriški državni sekretar Antony Blinken in ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Obravnavala bosta varnostna vprašanja glede Ukrajine ter ukrepe za umiritev napetosti med Moskvo in Zahodom.

Antony Blinken je po včerajšnjih pogovorih v Berlinu s predstavniki Velike Britanije, Francije in Nemčije dejal, da bi ruski vdor v Ukrajino "vse nas popeljal nazaj v veliko bolj nevaren in nestabilen čas, ko sta bila ta celina in to mesto razdeljena na dva dela ... z grožnjo vsestranske vojne, ki bi visela nad nami," poroča BBC. Iz State Departmenta so sporočili, da si bo Lavrov prizadeval ponuditi "diplomatski izhod", da bi ublažil napetosti. Blinken je že pred tem obiskal Kijev in ruskega predsednika Vladimirja Putina pozval, naj za izhod iz ukrajinske krize izbere miroljubno pot. "Močno upam, da bomo lahko ostali na diplomatski in miroljubni poti, a bo na koncu to odločitev predsednika Putina," je dejal. Če ne bo izbral diplomatske poti, bo izbral konfrontacijo in to bo za Rusijo imelo posledice, je opozoril.

Kot je znano, je na mejah z Ukrajino nameščenih več deset tisoč ruskih vojakov, kar krepi bojazni pred morebitno rusko invazijo na Ukrajino. Predsednik Belorusije Aleksander Lukašenko, ki je zaveznik Putina, je v torek sporočil, da se v državi ruski vojaki udeležujejo skupnih vojaških vaj, ki zaradi obsega skrbijo Zahod.

icon-expand Američani menijo, da se ruske enote na meji z Ukrajino pripravljajo na invazijo, Rusija pa se čuti izzvano zaradi kopičenja ameriških enot in orožja v Evropi. FOTO: AP

Za še dodaten nemir je v sredo poskrbel ameriški predsednik Joe Biden, ki je na novinarski konferenci ob prvem letu svojega mandata povedal, da bo Rusija v primeru vojaškega napada na Ukrajino plačala visoko ceno, a je hkrati dal vedeti, da odgovor ZDA morda ne bo tako resen, če si bo Putin privoščil le manjše vpade na ukrajinsko ozemlje. Ta izjava je naletela na kritike republikancev, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v četrtek tvitnil, da želi zahodne sile spomniti, da manjši vpadi ne obstajajo. Do Bidnove izjave je bil kritičen tudi Kremelj. "Takšne izjave prispevajo k destabilizaciji razmer, saj lahko nekaterim vročekrvnežem v Ukrajini vzbudijo lažno upanje," je dejal Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov. Biden je pozneje izjavo pojasnil z besedami, da "vsak premik zbranih ruskih enot čez mejo je invazija in bo naletel na silovit in usklajen gospodarski odgovor, o katerem sem podrobno govoril z zavezniki in ga zelo jasno predstavil tudi predsedniku Vladimirju Putinu. Izbira je njegova. Rusija bo plačala visoko ceno." "Rusija ima dolgo zgodovino ukrepov za izvajanje agresije, ki niso odkrito vojaško posredovanje. Paravojaške taktike, tako imenovani napadi sive cone s strani ruskih vojakov, ki ne nosijo ruskih uniform. Pripravljeni moramo biti, da odgovorimo tudi na ta dejanja," je še dejal.

icon-expand Ukrajinski vojaki. FOTO: AP