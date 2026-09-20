Strah pred serijskim morilcem: v bližini letališča našli trupla osmih žensk

Osem mrtvih žensk, osem primerov na razmeroma majhnem območju in manj kot dva meseca. Policija v Južni Afriki poskuša ugotoviti, ali gre za naključno časovno in geografsko kopičenje umorov ali pa so vsaj nekateri med njimi povezani. Pet primerov preiskujejo na območju Kempton Parka, dva v Olifantsfonteinu in enega v KwaThemi. Gre za območja metropolitanske občine Ekurhuleni vzhodno od Johannesburga, kjer je tudi mednarodno letališče O. R. Tambo, najpomembnejše mednarodno letalsko vozlišče v državi. Prve štiri ženske so našli mrtve na različnih lokacijah v Ekurhuleniju. Po navedbah policije so bile žrtve delno gole in so imele vidne podplutbe. Nato so odkrili še štiri trupla. Prav podobnosti med primeri so sprožile ugibanja, da bi lahko bil na delu serijski morilec. Policija je pri tem previdna. Tiskovna predstavnica južnoafriške policije Athlenda Mathe je poudarila, da preiskovalci "v tem trenutku" niso ugotovili, da bi bile smrti povezane s serijskim morilcem. Dodala pa je, da so podobnosti dovolj zaskrbljujoče, da so izdali javno opozorilo in okrepili preiskavo.

Ženskam so svetovali, naj se izogibajo samotnim krajem in se na sprehode ali tek ne odpravljajo same. FOTO: Shutterstock

Odšla je na tek, tri dni pozneje so našli njeno truplo

Med osmimi ženskami sta bili doslej javno identificirani le dve. 38-letna Elizabeth "Tsontso" Moselakgomo je 9. septembra zapustila svoj dom v Rhodesfieldu in odšla na tek. Ni se vrnila. Njeno truplo so našli tri dni pozneje v ulici York Street za hotelom v bližini mednarodnega letališča O. R. Tambo. Bila je delno oblečena, na telesu pa je imela podplutbe. Družina jo je identificirala 14. septembra. Druga identificirana žrtev je 32-letna Itumeleng Kekana, mati 14-letne hčerke. Pogrešali so jo od 17. julija. Po več kot dveh tednih iskanja so 3. avgusta njeno truplo našli v bližini Great North Road v Pomoni. Bila je le delno oblečena in je imela več vbodnih ran. Identifikacija preostalih šestih žensk še poteka, policija pa družine poziva, naj prijavijo pogrešane svojce.

Ena žrtev gola in zvezana z vezicami

Primeri se vrstijo od sredine julija, ko so na odprtem zemljišču ob avtocesti R21 našli golo truplo približno 37-letne ženske. Roke oziroma telo je imela zvezano s plastičnimi kabelskimi vezicami. Dva dni pozneje je policija v povezavi s tem primerom prijela osumljenca, vendar ga doslej ni povezala z drugimi smrtmi. Avgusta so prav tako v bližini R21 našli delno oblečeno truplo 32-letne ženske, septembra je sledil nov primer. V reki blizu nakupovalnega središča Mall of Thembisa so našli žensko, staro okoli 30 let, ki je bila oblečena le v spodnje perilo. Tri dni pozneje so ob križišču Voortrekker Road in avtoceste R21 odkrili golo truplo še ene ženske. Bilo je že v močno napredovali fazi razkroja, kar otežuje ugotavljanje okoliščin smrti. Kmalu zatem je mimoidoči v Olifantsfonteinu našel delno oblečeno žensko z vidnimi podplutbami. Policija domneva, da je bilo truplo na kraj odloženo. Le dan pozneje pa so za klubom v KwaThemi našli še golo in močno razkrojeno truplo ženske, stare približno 30 let.

Policija ženskam: Ne hodite same na samotne kraje

Zaradi časovne in geografske bližine primerov je policija izdala opozorilo ženskam na območju. Svetujejo jim, naj se izogibajo samotnim krajem, ostanejo pozorne na okolico ter se, če je mogoče, na sprehode, tek ali druge aktivnosti odpravljajo v skupinah. Policija je oblikovala multidisciplinarno skupino, v kateri sodelujejo preiskovalci umorov in strokovnjaki za psihologijo. Pregledujejo tudi starejše primere iz okoliških policijskih postaj, da bi ugotovili, ali bi bilo treba v preiskavo vključiti še kakšno smrt. Preiskovalci za zdaj dopuščajo več možnosti: da je odgovoren en storilec, da gre za več različnih storilcev ali da posamezni primeri med seboj sploh niso povezani.

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