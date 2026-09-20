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Strah pred serijskim morilcem: v bližini letališča našli trupla osmih žensk

Johannesburg, 20. 09. 2026 18.03 pred 52 minutami 4 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Zvezan človek

V širši okolici Johannesburga so v približno dveh mesecih našli trupla osmih žensk, več v bližini mednarodnega letališča O. R. Tambo. Nekatere žrtve so bile gole ali le delno oblečene, več jih je imelo vidne poškodbe, ena je bila zvezana, druga večkrat zabodena. Podobnosti med primeri so sprožile strah, da bi lahko bil na delu serijski morilec, vendar južnoafriška policija poudarja, da za zdaj ni dokazov, da so vsi primeri povezani ali da za njimi stoji isti storilec. Oblikovali so posebno preiskovalno skupino, ženskam pa svetujejo, naj se izogibajo samotnim krajem in se na sprehode ali tek ne odpravljajo same.

Osem mrtvih žensk, osem primerov na razmeroma majhnem območju in manj kot dva meseca. Policija v Južni Afriki poskuša ugotoviti, ali gre za naključno časovno in geografsko kopičenje umorov ali pa so vsaj nekateri med njimi povezani.

Pet primerov preiskujejo na območju Kempton Parka, dva v Olifantsfonteinu in enega v KwaThemi. Gre za območja metropolitanske občine Ekurhuleni vzhodno od Johannesburga, kjer je tudi mednarodno letališče O. R. Tambo, najpomembnejše mednarodno letalsko vozlišče v državi.

Prve štiri ženske so našli mrtve na različnih lokacijah v Ekurhuleniju. Po navedbah policije so bile žrtve delno gole in so imele vidne podplutbe. Nato so odkrili še štiri trupla.

Prav podobnosti med primeri so sprožile ugibanja, da bi lahko bil na delu serijski morilec.

Policija je pri tem previdna.

Tiskovna predstavnica južnoafriške policije Athlenda Mathe je poudarila, da preiskovalci "v tem trenutku" niso ugotovili, da bi bile smrti povezane s serijskim morilcem. Dodala pa je, da so podobnosti dovolj zaskrbljujoče, da so izdali javno opozorilo in okrepili preiskavo.

Ženskam so svetovali, naj se izogibajo samotnim krajem in se na sprehode ali tek ne odpravljajo same.
Ženskam so svetovali, naj se izogibajo samotnim krajem in se na sprehode ali tek ne odpravljajo same.
FOTO: Shutterstock

Odšla je na tek, tri dni pozneje so našli njeno truplo

Med osmimi ženskami sta bili doslej javno identificirani le dve. 38-letna Elizabeth "Tsontso" Moselakgomo je 9. septembra zapustila svoj dom v Rhodesfieldu in odšla na tek. Ni se vrnila.

Njeno truplo so našli tri dni pozneje v ulici York Street za hotelom v bližini mednarodnega letališča O. R. Tambo. Bila je delno oblečena, na telesu pa je imela podplutbe. Družina jo je identificirala 14. septembra.

Druga identificirana žrtev je 32-letna Itumeleng Kekana, mati 14-letne hčerke. Pogrešali so jo od 17. julija. Po več kot dveh tednih iskanja so 3. avgusta njeno truplo našli v bližini Great North Road v Pomoni. Bila je le delno oblečena in je imela več vbodnih ran.

Identifikacija preostalih šestih žensk še poteka, policija pa družine poziva, naj prijavijo pogrešane svojce.

Ena žrtev gola in zvezana z vezicami

Primeri se vrstijo od sredine julija, ko so na odprtem zemljišču ob avtocesti R21 našli golo truplo približno 37-letne ženske. Roke oziroma telo je imela zvezano s plastičnimi kabelskimi vezicami. Dva dni pozneje je policija v povezavi s tem primerom prijela osumljenca, vendar ga doslej ni povezala z drugimi smrtmi.

Avgusta so prav tako v bližini R21 našli delno oblečeno truplo 32-letne ženske, septembra je sledil nov primer. V reki blizu nakupovalnega središča Mall of Thembisa so našli žensko, staro okoli 30 let, ki je bila oblečena le v spodnje perilo.

Tri dni pozneje so ob križišču Voortrekker Road in avtoceste R21 odkrili golo truplo še ene ženske. Bilo je že v močno napredovali fazi razkroja, kar otežuje ugotavljanje okoliščin smrti.

Kmalu zatem je mimoidoči v Olifantsfonteinu našel delno oblečeno žensko z vidnimi podplutbami. Policija domneva, da je bilo truplo na kraj odloženo.

Le dan pozneje  pa so za klubom v KwaThemi našli še golo in močno razkrojeno truplo ženske, stare približno 30 let.

Policija ženskam: Ne hodite same na samotne kraje

Zaradi časovne in geografske bližine primerov je policija izdala opozorilo ženskam na območju. Svetujejo jim, naj se izogibajo samotnim krajem, ostanejo pozorne na okolico ter se, če je mogoče, na sprehode, tek ali druge aktivnosti odpravljajo v skupinah.

Policija je oblikovala multidisciplinarno skupino, v kateri sodelujejo preiskovalci umorov in strokovnjaki za psihologijo. Pregledujejo tudi starejše primere iz okoliških policijskih postaj, da bi ugotovili, ali bi bilo treba v preiskavo vključiti še kakšno smrt.

Preiskovalci za zdaj dopuščajo več možnosti: da je odgovoren en storilec, da gre za več različnih storilcev ali da posamezni primeri med seboj sploh niso povezani.

Po prvi nacionalni raziskavi o nasilju na podlagi spola je več kot 35 odstotkov Južnoafričank, starejših od 18 let, v življenju doživelo fizično ali spolno nasilje.
Po prvi nacionalni raziskavi o nasilju na podlagi spola je več kot 35 odstotkov Južnoafričank, starejših od 18 let, v življenju doživelo fizično ali spolno nasilje.
FOTO: Shutterstock

Nekdanji policijski profiler: Smiselno jih je obravnavati kot možno serijo

Gérard Labuschagne, psiholog, ki je 14 let vodil enoto za preiskovalno psihologijo južnoafriške policije, meni, da bi morali preiskovalci primere za zdaj obravnavati kot potencialno serijo umorov. "Zaradi razmeroma tesne geografske bližine in kratkega časovnega obdobja umorov ter podobnih značilnosti žrtev je smiselno, da to sprva obravnavamo kot serijo, dokler se ne pojavijo informacije, ki kažejo drugače," je dejal. Hkrati je prebivalce pozval k previdnosti, ne pa tudi k paniki.

Primeri so znova usmerili pozornost na širši problem nasilja nad ženskami v Južni Afriki. Po prvi nacionalni raziskavi o nasilju na podlagi spola je več kot 35 odstotkov Južnoafričank, starejših od 18 let, v življenju doživelo fizično ali spolno nasilje.

Nacionalna raziskava femicidov je pokazala še bolj skrb vzbujajoče podatke. Med ženskami, umorjenimi v obdobju 2020/21, jih je bilo 60 odstotkov žrtev intimnega partnerja, pri vsaki šesti umorjeni pa so odkrili znake spolnega nasilja. Manj kot petina umorov žensk, ki jih je zagrešil intimni partner, se je končala z obsodbo.

Južnoafriška vlada je novembra 2025 nasilje na podlagi spola in femicid razglasila za nacionalno katastrofo. Predsednik Cyril Ramaphosa je takrat dejal, da ima država "eno najvišjih stopenj nasilja nad ženskami in dekleti na svetu".

Zdaj je Ramaphosa policiji naročil, naj preiskavi osmih smrti nameni vso pozornost. 

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