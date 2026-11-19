Združene države Amerike se v zadnjih dneh soočajo z nenavadnim nizom tehnoloških motenj, ki so prizadele nekatere najpomembnejše informacijske sisteme v državi. Težave so se začele z izpadom Microsoftovih storitev, nadaljevale z ustavitvijo letalskega prometa, motnjami v bančnih sistemih in delovanju tehnoloških podjetij, nato pa dosegle še eno najbolj občutljivih ameriških obveščevalnih ustanov. Čeprav ameriška administracija vztraja, da gre za nepovezane tehnične težave, so zaporedni izpadi sprožili ugibanja o morebitnem usklajenem kibernetskem napadu. Zaskrbljenost se je prenesla tudi v trgovine. Američani ponekod kupujejo večje količine vode, hrane, baterij in rezervnih virov električne energije.

Odpovedalo tudi tajno komunikacijsko omrežje NSA

Posebno pozornost je vzbudil izpad v ameriški Agenciji za nacionalno varnost (NSA), eni najpomembnejših obveščevalnih ustanov v državi. Po poročanju CNN so tehnične težave prizadele kriptološki center agencije v Georgii, kjer zaposleni med drugim spremljajo kibernetske operacije, povezane z Bližnjim vzhodom. Zaposleni dva dni niso mogli dostopati do notranjega tajnega komunikacijskega omrežja NSANet, prek katerega si izmenjujejo obveščevalna poročila in druge občutljive informacije. Motnje so prizadele tudi sedež agencije v Fort Meadu v Marylandu. V sredo so zaposlenim, katerih prisotnost ni bila nujna, naročili, naj ne prihajajo na delo, razen če jim tako odredijo nadrejeni. Po navedbah ameriških uradnikov so najobčutljivejši sistemi za zbiranje obveščevalnih podatkov kljub izpadu ostali operativni. Agencija je za izmenjavo informacij uporabljala rezervne sisteme in druge komunikacijske poti. Obnova dostopa do omrežja je po poročanju CNN potekala počasneje, kot so sprva pričakovali.

Programski jezik PHP FOTO: Shutterstock

Je težave povzročilo posodabljanje programske opreme?

Več ameriških uradnikov je za CNN povedalo, da za zdaj ni znakov, da bi bil izpad omrežja NSA posledica kibernetskega napada. Težave naj bi bile povezane s posodabljanjem programske opreme zaradi varnostnih ranljivosti v programskem jeziku PHP, ki se uporablja na velikem številu spletnih mest. Ranljivosti so prejšnji mesec odkrili zasebni raziskovalci, pri čemer so jim pomagala orodja umetne inteligence. NSA je organizacije tudi sama pozivala k nameščanju varnostnih popravkov. Toda hitro odpravljanje več ranljivosti hkrati lahko povzroči dodatne težave, zlasti v starejših in kompleksnih informacijskih sistemih. Demokratski senator Mark Warner, podpredsednik senatnega odbora za obveščevalne dejavnosti, je opozoril, da umetna inteligenca omogoča odkrivanje ranljivosti z doslej nepredstavljivo hitrostjo. Pritisk na takojšnje nameščanje popravkov pa lahko preobremeni sisteme, ki niso zasnovani za tako hitre spremembe.

Od Microsofta do letališč in bank

Izpad NSA je bil le zadnji v nizu motenj, ki so v kratkem času prizadele ameriško tehnološko infrastrukturo. Med 12. in 14. novembrom so imeli uporabniki težave z Microsoftovimi storitvami, vključno z elektronsko pošto Outlook. 13. novembra je ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA) zaradi okvare sistema za nadzor zračnega prometa odredila začasno ustavitev odhodov letal po vsej državi. Ukrep je povzročil številne zamude in odpovedi letov. V naslednjih dneh so se pojavile še motnje v bančnih storitvah, med drugim pri banki Chase, tehnične težave so prizadele letalsko družbo United Airlines, uporabniki Applovih naprav pa so poročali o nedostopnosti storitev iCloud in Apple Pay. Microsoft je svoj izpad pripisal tehničnim težavam pri nadgradnji omrežja, FAA pa je kot možen vzrok navedla okvarjen usmerjevalnik med rednim vzdrževanjem sistema. Banka Chase je težave pripisala programski napaki, United Airlines in Apple pa nista zaznala znakov kibernetskega napada.

Američani kupujejo vodo, hrano in generatorje

Zaporedni izpadi so sprožili tudi nenavaden odziv potrošnikov. Po poročanju USA Today so Američani začeli povečevati zaloge hrane, vode in drugih osnovnih potrebščin, predvsem pa kupovati opremo za zagotavljanje električne energije ob morebitnih izpadih. Povečano povpraševanje opažajo tudi v trgovski verigi Costco. Finančni direktor podjetja Gary Millerchip je za Bloomberg povedal, da so zaznali večje nakupe riža, konzervirane hrane, vode, papirnatih izdelkov, baterij in generatorjev. Po njegovi oceni je nenavadno povpraševanje povezano tudi z zaskrbljujočimi objavami na družbenih omrežjih. Analitik investicijske družbe Mizuho David Bellinger je poročal, da je bilo med 26 dražjimi generatorji, ki jih Costco ponuja na spletu, razprodanih 21. Med njimi je bil tudi generator znamke Kohler, vreden približno 7000 dolarjev. Povečano povpraševanje po opremi za izredne razmere bi lahko koristilo tudi drugim ameriškim trgovcem, med drugim Walmartu, Home Depotu in Lowe's.

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Po spletu lažna opozorila o 90-dnevnem izpadu elektrike

Strah med prebivalci dodatno spodbujajo objave na družbenih omrežjih, ki napovedujejo dolgotrajen izpad električne energije po vseh ZDA. Na TikToku so se razširile trditve, da naj bi se 17. novembra začel kar 90-dnevni izpad elektrike. Nekatere objave so vsebovale tudi videoposnetek, na katerem naj bi predsednik Donald Trump napovedoval prihajajočo katastrofo. Preverjevalci dejstev PolitiFact so ugotovili, da je bil posnetek prirejen. Nastal je iz Trumpovega nastopa 9. novembra, v katerem predsednik ni napovedal nobenega 90-dnevnega izpada elektrike. Prav tako ni dokazov, da bi ameriške oblasti pričakovale takšen dogodek. Ugibanja je dodatno spodbudil napovedani preizkus ameriškega sistema za opozarjanje prebivalstva, ki je bil predviden za 17. november. Toda šlo je za redno preverjanje sistema Emergency Alert System, ki ga ameriške oblasti izvajajo najmanj enkrat na tri leta. Preizkus je bil namenjen radijskim in televizijskim postajam, ne pa opozarjanju pred dejansko nevarnostjo. Na družbenih omrežjih so se pojavile tudi trditve, da ameriška vojska pripravlja svoje baze na 90-dnevni izpad elektrike. Obrambno ministrstvo je sicer predstavilo projekt FORTRESS America, katerega cilj je zagotoviti, da bi vojaške baze ob morebitni prekinitvi oskrbe iz civilnega električnega omrežja lahko delovale samostojno. Toda priprave na takšne razmere ne pomenijo, da je izpad napovedan ali pričakovan.

Rubio: Dogodki niso povezani