Strah pred vojno: tečaji preživetja vse bolj priljubljeni

Da je strah pred vojno v Evropi vse večji, dokazujejo tudi na Nizozemskem. Nihče v Evropi ni več varen, menijo Nizozemci, zato raznovrstni tečaji preživetja postajajo na Nizozemskem vse bolj priljubljeni. Ne gre le za to, da zapustiš udobje domačega doma in se naučiš, kako zakuriti ogenj v naravi ali kuhati brez štedilnika. Nasploh gre za pripravo na izredne razmere in učenje veščin, ki pridejo prav v vojni. Denimo, kako oskrbeti ranjenca.