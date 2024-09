Iz Libanona proti Izraelu poletelo več kot 100 raket

Iz Libanona je ponoči proti Izraelu poletelo najmanj 100 raket. Med drugim naj bi zadele tudi območja v bližini Hajfe, kjer naj bi bili zadeti dve hiši, izbruhnil je požar. Ranjeni naj bi bili najmanj štirje ljudje. Izrael je v odgovor izvedel nove napade na libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah. IDF je na območju Hajfe in severno od nje omejila gibanje, šole so zaprte. V strahu, da bi konflikt eskaliral v vojno, ameriško in jordansko veleposlaništvo v Bejrutu svoje državljane pozivata, naj zapustijo Libanon.