Stranka Angele Merkel po prvih deželnih volitvah utrpela precejšnje izgube

In sodeč po rezultatih vzporednih volitev nemških televizij ARD in ZDF se Merklovi ne piše najbolje. Krščansko-demokratska unija (CDU) je v obeh zveznih deželah po navedbah televizij zabeležila doslej najslabši rezultat. Slabši izid kot na prejšnjih volitvah pa se obeta tudi skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD).

V Nemčiji danes potekajo deželne volitve v deželah Porenje-Pfalška in Baden- Württemberg, ki je gospodarska regija moči. Ti dve deželi veljata za ključni za preizkušanje razpoloženja pred splošnimi volitvami, ki se bodo odvile 26. septembra in na katerih se bo po 16 letih poslovila trenutna kanclerka Angela Merkel prvič odsotna v več kot 16 letih.

Nedavne javnomnenjske raziskave so pokazale, da je podpora desnosredinske Krščanske demokratske unije (CDU) Merklove in njenega bavarskega konservativnega zaveznika Krščanske socialne unije (CSU) padla na približno 30 odstotkov, poroča Voanews, saj da Nemci niso zadovoljni z njenim kriznim upravljanjem s pandemijo koronavirusa ter s počasno in birokratsko kampanjo cepljenja. Ugledu pa so škodovale tudi trditve, da so poslanci vladajoče koalicije izkoriščali posle z maskami, zaradi česar so morali v zadnjih dneh trije poslanci tudi odstopiti.

Stranki AfD se medtem v Baden-Wuerttembergu obeta 12,5 odstotka glasov, na volitvah leta 2016 prejela 15,1-odstotno podporo. V Porenje-Pfalški pa naj bi podpora tej stranki z dosedanjih 12,6 odstotka padla na 10,5 odstotka.