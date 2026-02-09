Stranka japonske premierke Takaichi s prepričljivo zmago

LDP je glede na trenutne izide, ki jih navajajo tuje tiskovne agencije, osvojila kar 316 od 465 sedežev. Ena sama stranka je s tem prvič osvojila dvotretjinsko večino v spodnjem domu parlamenta, odkar je bil ta leta 1947 ustanovljen v trenutni obliki. Skupaj s koalicijsko partnerico, desno Stranko za inovacije (Ishin), njuno število sedežev znaša kar 352, poroča britanski BBC. Uradni izidi sicer še niso znani. Dvotretjinska večina vladi v spodnjem domu parlamenta omogoča potrjevanje zakonov, ki jih zavrne zgornji dom. Tovrstna podpora je potrebna tudi za spremembe ustave, preden Japonci o njih odločajo na referendumu, pojasnjuje japonska televizija NHK.

Sanae Takaichi FOTO: AP

Prva ženska na čelu japonske vlade

Takaichi, ki je premierski stolček zasedla oktobra lani in postala prva ženska na čelu japonske vlade, je konec januarja razpustila parlament in tako odprla pot do predčasnih parlamentarnih volitev, s katerimi si je želela zagotoviti trdnejši mandat v parlamentu. Premierka je računala, da bo njena priljubljenost prinesla zmago LDP, ki jo je niz političnih afer v zadnjih letih stal dolgoletne večine v parlamentu. Takaichi je že pred volitvami podprl ameriški predsednik Donald Trump, ki ji je v zapisu na svojem družbenem omrežju Truth Social tudi že čestital za zmago in ji zaželel veliko uspeha pri uresničevanju njenega programa. Premierka, ki pripada desnemu krilu konservativne LDP, se je oddaljila od ustaljenih političnih vzorcev. Predstavlja se kot izredno delavna, pristna in kot simbol sprememb, zelo je priljubljena med mladimi. LDP bo tako dobila trden mandat za uresničitev ambicioznih ciljev in ukrepov, zlasti na področju financ in gospodarstva. Med pomembnimi predvolilnimi temami so bile še pokojnine in zdravstvo, pa tudi varnost, obramba ter zunanja in mednarodna politika.

'Javnost priznava nujnost velikih sprememb'

Japonska premierka je dejala, da uspeh njene stranke na parlamentarnih volitvah kaže, da javnost priznava nujnost velikih političnih sprememb. Dodala je, da po zmagi čuti veliko odgovornost, da državo popelje k večjemu uspehu. Poudarila je tudi odprtost za dialog s Kitajsko in napovedala potrditev "neomajne enotnosti" z ZDA. "Verjamemo, da je javnost pokazala razumevanje in sočutje glede naših pozivov o nujnosti velikih političnih sprememb," je Takaichi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala na novinarski konferenci dan po nedeljskih predčasnih volitvah. Na njih si je premierkina Liberalno-demokratska stranka (LDP) glede na začasne izide sama zagotovila dvotretjinsko večino v spodnjem domu parlamenta, kar ji bo omogočilo uresničevanje njene konservativne agende. "To je začetek velike, velike odgovornosti, da Japonsko naredimo močnejšo in uspešnejšo," je poudarila premierka. Njen program vključuje višje izdatke za obrambo, morebitno spremembo ustave, nižje davke, visoko javno porabo ter strožja pravila za priseljevanje kljub upadanju prebivalstva. Prvi dve točki nista pogodu Pekingu, ki ga je Takaichi novembra lani ujezila z izjavo, da bi napad Kitajske na Tajvan lahko predstavljal "grožnjo preživetju" Japonske in bi lahko pripeljal do tega, da bi Tokio uveljavil svojo pravico do samoobrambe. Izid volitev povečuje verjetnost revizije 9. člena japonske ustave, sprejetega po drugi svetovni vojni. S tem členom se je Japonska odpovedala vojni kot suvereni pravici naroda ter grožnji s silo ali uporabi sile kot sredstvu za reševanje mednarodnih sporov.

Peking se bo odzval na nepremišljena dejanja