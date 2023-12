Strankam ob tekili namesto soli postregli čistilo

Stranke so nato belo snov stresle na dlan in jo obliznile, čez pa spile tekilo. Nemudoma jim je postalo slabo in na kraj so poklicali reševalce. Barman je, potem ko je postalo jasno, da nekaj ni v redu, tudi sam zaužil snov, ki pa mu je opekla usta in jezik.

Barman je med pripravo pijače ugotovil, da mu je zmanjkalo soli. Šel je v prostor za točilnim pultom in s plastično skodelico iz velike bele posode na polici zajel nekaj, za kar je mislil, da je sol, so sporočile mestne oblasti.

Incident se je zgodil 7. decembra 2021 v nočnem klubu Tiger Tiger, ki se nahaja v samem središču Londona, poroča The Guardian. Četverica je v klubu naročila štiri tekile, ki jih običajno postrežejo s soljo in limeto.

Policisti, ki so prišli na kraj dogodka, so našli belo posodo z nalepko, ki je opozarjala, da se v njej nahaja natrijev hidroksid. Laboratorijski testi so pokazali, da gre za zelo bazično snov s pH 13.

Štiri osebe so zdravili v bolnišnici, ni pa znano, kakšne poškodbe so utrpele. Sodišče je zdaj nočni klub kaznovalo s 120.000 funtov denarne kazni (skoraj 140.000 evrov), potem ko so priznali krivdo.

"Šokantne podrobnosti tega primera kažejo na pomanjkanje pozornosti in ustreznega postopka za ravnanje s strupenimi čistilnimi kemikalijami. Ta incident kaže na to, da ima lahko neupoštevanje osnovnih varnostnih ukrepov najresnejše posledice. Upamo, da bo znatna globa, dodeljena na sodišču, služila kot opozorilo za vsa podjetja," je komentirala mestna svetnica Aicha Less.