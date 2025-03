Stranke v Nemčiji še nagovarjajo volivce, opozorila pred ruskimi vplivi

V Nemčiji svarilo glede ruskega vplivanja na volitve

Rusija poskuša z dezinformacijsko kampanjo vplivati na volivce pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami v Nemčiji, pa so v petek sporočili v Berlinu. "Cilj teh operacij vplivanja je uničiti zaupanje v demokracijo in podvomiti v integriteto volilnega procesa," je dejal tiskovni predstavnik notranjega ministrstva Maximilian Kall. Po njegovih besedah obstaja upravičen sum, da za nekaterimi dezinformacijskimi akcijami stoji s Kremljem povezana skupina Storm-1516.

Ta naj bi na spletu širila lažne trditve o volilnih goljufijah. Na enem od umetno ustvarjenih videoposnetkov naj bi bilo denimo videti, da na glasovnicah v Leipzigu manjka kandidat skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD). Na drugem videoposnetku je medtem videti, kako stroj uničuje glasovnice, oddane v podporo AfD v Hamburgu, poroča časnik Politico.

"Organi v Leipzigu in Hamburgu so hitro ugotovili, da sta videoposnetka ponarejena," je pojasnil Kall in dodal, da je omenjena skupina lažne informacije širila že med preteklimi volitvami v Nemčiji. Dejavna naj bi bila tudi med lanskimi predsedniškimi volitvami v ZDA, in sicer v škodo demokratske kandidatke Kamale Harris.

Kot je zagotovil Kall, je imela kampanja sicer omejen obseg. Zagotovil je, da bodo volitve svobodne in verodostojne.