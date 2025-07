Redko viden udarec strele v hišo na Hrvaškem

V soboto je večji del Hrvaške, še posebej Dalmacijo, zajela nevihta, ki so jo spremljali pogosti udari strel, vremenske razmere pa so povzročile tudi kratkotrajne izpade električne energije in moten promet. Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek iz Ploč, kjer je strela udarila neposredno v hišo.